Britanski admiral i bivši šef Kraljevske mornarice, lord Alan Vest, upozorio je da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi "u nezvaničnom ratu" sa Rusijom.

U razgovoru za podkast predsednika Doma lordova rekao je da nivo ruskih neprijateljskih aktivnosti stavlja Evropu u veoma opasnu poziciju.

"Neverovatno je da smo sada u ovakvom obliku sivog ratovanja. De fakto, mi smo u ratu sa Rusijom", rekao je Vest, navodeći stalna ispitivanja podmorske infrastrukture, pojavu dronova povezanih sa Rusijom i rastući vojni pritisak u Arktiku.

Naveo je da taj pritisak stvara probleme skandinavskim državama te podsetio da je Norveška zbog toga kupila britanske fregate i pojačala saradnju, prenosi Defence Journal.

Vest je poručio da je situacija "nestabilna i teško rešiva", jer niko ne želi direktan rat NATO-a i Rusije. "Rusija bi u takvom ratu izgubila, a pitanje je da li bi u očajničkom trenutku posegla za nuklearnim oružjem".

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, rekavši da je Putin tamo "napravio ogromnu grešku" i da je kineskom predsedniku Si Đinpingu tvrdio kako će sve trajati tri nedelje. "Nije baš tako ispalo. To je velika strateška greška", rekao je.

Lord Vest služio je u mornarici od 1965, bio je prvi čovek Kraljevske mornarice od 2002. do 2006, a potom i ministar bezbednosti. Ceo razgovor dostupan je u podkastu predsednika Doma lordova.