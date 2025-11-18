Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman sastali su se u Beloj kući. Tramp je princu pripremio vrlo glamurozan doček, kakav se obično priprema samo za šefove država, što Bin Salman tehnički nije.

Kristijano Ronaldo, kapiten saudijskog fudbalskog kluba Al-Nasr, takođe će danas biti u Beloj kući, potvrdio je za CNN jedan zvaničnik.

Prelet aviona (koji je sastojao od tri borbena aviona F-35 i tri F-15 – lični Trampov gest), topovska salva i povorka konja samo su deo dočeka ispred Bele kuće.

Kada je Bin Salman stigao i kada su on i Donald Tramp počeli razgovore pred novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je princa nazvao „izuzetno poštovanim čovekom“ i svojim „dugogodišnjim prijateljem“. Pohvalio je njegov rad u „pogledu ljudskih prava“ i odao „najveće poštovanje njegovom ocu“.

Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Imati ovakav doček znak je koliko je Saudijska Arabija važna za administraciju Donalda Trampa.

Ovo je prvo putovanje saudijskog de facto lidera u SAD otkako je novinar Vašington posta Džamal Kašogi ubijen i raskomadan od strane saudijskih agenata 2018. godine.

Nije rečeno da li je deo delegacije.

Retka poseta Ronalda

Ronaldo je jedan od najpoznatijih fudbalera na svetu i postao je lice Saudijske profesionalne lige.

Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia

Ovo je retka poseta Ronalda SAD, koji se suočavao sa sudskim procesima zbog optužbi da je silovao ženu u Las Vegasu 2009. godine. Ronaldo je te optužbe oduvek negirao i nikada nije bio optužen.

Tužba je odbačena 2022. godine zbog „neprimerenog postupanja“ advokata tužilje.

Čak i pre nego što prestolonaslednik Mohamed bin Salman stigao u Belu kuću, Tramp je objavio da će SAD prodati borbene avione F-35 Saudijskoj Arabiji – nešto što je prestolonaslednik dugo želeo.

Ali proces je daleko od jednostavnog, sa dugom fazom složenih pregovora pre nego što se bilo kakva isporuka može garantovati.

Saudijski de facto lider takođe želi odbrambeni sporazum koji bi ratifikovao američki Kongres.

Ranije ove godine, Tramp potpisao je bezbednosni sporazum sa Katarom putem izvršne uredbe, nakon izraelskog napada na Dohu u septembru.

Foto: Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ali zauzvrat, Tramp želi da Saudijska Arabija normalizuje odnose sa Izraelom. Zvaničnici upoznati sa pregovorima kažu da Saudijci neće pristati, osim ako se Izrael ne obaveže na kredibilan put ka rešenju o dve države sa Palestincima.

Na kraju, Rijad će verovatno dobiti sporazum nalik onom koji je dobila Doha, a ne punopravni odbrambeni pakt u ovoj fazi, pretpostavlja CNN.

Prvo međunarodno putovanje Donalda Trampa tokom njegovog prvog mandata bilo je u Saudijsku Arabiju. Njegovo prvo inostrano putovanje u drugom mandatu takođe je započelo u Saudijskoj Arabiji.

Velika Britanija može imati istorijsko pravo na izraz „poseban odnos“ kada je reč o SAD, ali je jasno da je Trampova povezanost sa Saudijskom Arabijom – politički, finansijski i lično – sve samo ne obična.

Tokom njegovog putovanja u Rijad ranije ove godine, Saudijci su obećali više od 600 milijardi dolara investicija u SAD.

Otkako se vratio u Belu kuću, Tramp prima neprekidan niz stranih lidera koji pokušavaju da zadobiju njegovu naklonost, sa različitim stepenom uspeha. Malo ko, međutim, dobija tako srdačan doček kakav očekuje saudijskog prestolonaslednika.