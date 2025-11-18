Predsednik SAD nije dozvolio da se gost "posrami"

Predsednik SAD Donald Tramp danas je prijateljski dočekao saudijskog prestolonaslednika Muhameda bin Salmana u Beloj kući, a onda ga je čak i branio od novinara kada se poteglo pitanje povodom ubistva Džamala Kašogija.

Predsednik je izjavio da se "dešavaju stvari" u vezi sa ubistvom novinara iz 2018. godine.

Odgovarajući na pitanje novinarke upućeno prestolonasledniku, Tramp je rekao: "Pominjete nekoga (Kašogija) ko je bio izuzetno kontroverzan. Mnogima se nije dopadao gospodin o kojem govorite. Bilo da vam se dopadao ili ne, dešavaju se stvari. Ali on (bin Salman) nije znao ništa o tome".

"Ne morate da sramite našeg gosta", dodao je Tramp dok je sa gostom sedeo u Ovalnoj kancelariji.

Odnosi Amerike sa zalivskom državom bili su narušeni nakon ubistva Kašogija, oštrog kritičara saudijske monarhije.

Kašogi, koji je živeo u Virdžiniji i radio kao kolumnista za "Washington Post", bio je pozvan u saudijski konzulat u Istanbulu, gde ga je napalo 15 agenata, ugušili su ga i raskomadali 2018. Njegovi ostaci nikada nisu pronađeni.

Prestolonaslednik je negirao svaku umešanost, ali američka obaveštajna služba veruje da je verovatno naredio agentima da izvrše ubistvo.

Meri Brus iz ABC News citirala je američke obaveštajne podatke dok je bin Salamanu rekla "vi ste orkestrirali brutalno ubistvo novinara" i takođe napomenula da su "porodice žrtava 11. septembra besne što ste ovde u Ovalnoj kancelariji."

"Zašto bi Amerikanci trebali da vam veruju?", pitala je, dok je Tramp stalno pitao "Sa kim ste vi?" tokom njenog pitanja.

Zatim je nazvao Brus "lažnim vestima" pre nego što je branio gosta iz Saudijske Arabije.

Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tramp je besneo na novinarku, preteći joj čak oduzimanjem licence ABC-a, kada je postavila dopunsko pitanje o dokumentima Epstajna.

"Nije pitanje koje mi smeta, već vaš stav“, ljutito je rekao Tramp. "Mislim da ste užasna novinarka", dodao je, nazivajući je "neposlušnom".

Muhamed bin Salman je na kraju odgovorio na pitanje o Kašogiju rekavši da je "zaista bolno čuti da neko gubi život bez prave svrhe ili na nelegalan način".

"I nama u Saudijskoj Arabiji je bilo bolno. Preduzeli smo sve ispravne korake u istrazi, u Saudijskoj Arabiji... I poboljšali smo naš sistem da se osiguramo da se ništa slično ne ponovi", dodao je prestolonaslednik.

Uprkos skandalu sa Kašogijem, Tramp je ostao blizak saudijskoj kraljevskoj porodici. Dočekao je Muhameda bin Salmana u Beloj kući prvi put nakon ubistva novinara uz prelet F-15 i F-35, paradiranje konja i tapšanje po leđima, što je predstavljalo kršenje kraljevskog protokola.

Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Predsednik je potom odveo prestolonaslednika u obilazak renovirane Ružičaste bašte, pokazujući predsednički "Hol slavnih".

Kada je Tramp pozdravio saudijskog vladara u Ovalnoj kancelariji, pohvalio ga je što je jak u "ljudskim pravima i svemu ostalom". Pokazivanje naklonosti se nastavilo kada je Tramp pitao Salamana ko mu je omiljeni američki lider, misleći na sebe u trećem licu.

Prestolonaslednik je priznao da su Saudijci "radili sa svim predsednicima".

"A Tramp ne potura pesnicu za pozdrav", ubacio je Tramp.

"Ja stisnem ruku. Nije me briga gde je ta ruka bila. Sećate se Bajdena? Putuje 20 sati, izađe i gura pesnicu da se pozdravi", rekao je Tramp.

Podsetimo, kada je 2022. godine tadašnji predsednik Džo Bajden putovao u Saudijsku Arabiju, nije želeo da deluje previše prijateljski prema Salamanu zbog ubistva Kašogija, pa je odlučio da ga pozdravi tako što je podigao pesnicu za "fist bump" umesto da se rukuje. Taj potez izazvao je kontroverzu jer je izgledalo još prijateljskije.