Vazdušni udar
NOVI NAPAD IZRAELA: Najmanje 11 ljudi ubijeno u napadu na palestinski izbeglički kamp
Najmanje 11 osoba ubijeno je u vazdušnom napadu izraelske vojske na palestinski izbeglički kamp Ajn Al Hilveh u blizini libanskog grada Sidona, saopšteno je iz libanskog Ministarstva zdravlja.
Izraelska vojska saopštila je da su taj kamp navodno koristili operativci Hamasa ''kako bi planirali i izvodili terorističke napade na trupe i državu Izraela'', prenosi Tajms of Izrael.
''Preduzeti su koraci kako bi se ublažila šteta po civile, uljučujući korišćenje precizne municije, vazdušnog nadzora i dodatnih obveštajnih podataka'', saopšteno je iz izraelske vojske.
U julu ove godine u gradu Sidonu ubijen je jedan od lidera Hamasa.
Kurir.rs/Tajms of Izrael
