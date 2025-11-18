Slušaj vest

Najmanje 11 osoba ubijeno je u vazdušnom napadu izraelske vojske na palestinski izbeglički kamp Ajn Al Hilveh u blizini libanskog grada Sidona, saopšteno je iz libanskog Ministarstva zdravlja.

Izraelska vojska saopštila je da su taj kamp navodno koristili operativci Hamasa ''kako bi planirali i izvodili terorističke napade na trupe i državu Izraela'', prenosi Tajms of Izrael.

''Preduzeti su koraci kako bi se ublažila šteta po civile, uljučujući korišćenje precizne municije, vazdušnog nadzora i dodatnih obveštajnih podataka'', saopšteno je iz izraelske vojske.

U julu ove godine u gradu Sidonu ubijen je jedan od lidera Hamasa.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

