Prema rezultatima ankete koju su sproveli Rojters/Ipsos, rejting predsednika SAD Donalda Trampa pao je na 38 odsto, što je najniži nivo od njegovog povratka na vlast.

Amerikanci su nezadovoljni povećanim troškovima života i sprovođenjem istrage o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, prenosi Rojters.

Ankete je sprovedena u trenutku kada Trampov uticaj na Republikansku stranku pokazuje znake slabljenja Najnovija anketa je pokazala da je Trampov pozitivan rejting pao za dva procentna poena u poređenju sa anketom koju su Rojters/Ipsos sproveli početkom novembra.

Tramp je započeo svoj drugi mandat sa 47 odsto podrške, ali je pad od devet procentnih poena od januara doveo njegovu ukupnu popularnost blizu najnižeg nivoa zabeleženog tokom njegovog prvog mandata i blizu najslabijih rejtinga koje je imao njegov demokratski prethodnik u Beloj kući, demokrata Džozef Bajden.