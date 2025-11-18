Slušaj vest

Brisel se suočava sa velikim problemima, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban poručivši predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen da će "imati šta da kaže" u vezi s njenim zahtevom za dodatna finansijska sredstva za Ukrajinu.

On je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen uputila vanredni dopis državama članicama, zatraživši dodatna finansijska sredstva "za finansiranje Ukrajine".

"Imaćemo šta da kažemo i o tome", poručio je Orban.

Uz objavu je priložena fotografija na kojoj se Orban nalazi na konsultacijama sa šefom Kabineta premijera Gergeljem Guljašem, ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom, ministrom nacionalne ekonomije Martonom Nađem, političkim savetnikom Balašom Orbanom i državnim sekretarom zaduženim za programski biro premijera Janom Mateom.

Orban je i juče kritikovao ovaj plan Fon der Lajenove, rekavši da su zahtevi šefice Evropske komisije za dodatnu pomoć Ukrajini kao da pokušate da spasite alkoholičara tako što mu pošaljete još jednu gajbu votke".

Evropska unija priprema svoju ekonomiju za rat, ali Mađarska neće slediti kurs Brisela, rekao je Orban tokom sastanka sa predsednikom mađarske Privredne komore Elekom Nađom.