Evropa odbija da bude tehnološki vazal Sjedinjenih Država i Kine, izjavio je u utorak francuski predsednik Emanuel Makron, pozivajući je da razvije svoj tehnološki suverenitet.

„Da bude jasno, Evropa ne želi da bude klijent velikih preduzetnika ili velikih rešenja koje predlažu SAD i Kina. Želimo da razvijemo sopstvena rešenja“, rekao je Makron u Berlinu, na francusko-nemačkom samitu o tehnološkom suverenitetu Evrope.

Evropa „jednostavno odbija da bude vazal“, naglasio je, s obzirom na to da je značajno zaostala u tehnološkom sektoru, posebno u trci za razvoj veštačke inteligencije.

„Postoji cena za to što nisi vazal“

„Na kraći rok, postoji cena za to što niste vazal jer morate reinvestirati“, rekao je on, ocenjujući da je ova potrošnja ključna i da Evropljani treba da „donose veoma hrabre odluke“.

Među tim odlukama, „prvi prioritet“ je „evropska preferencija“, posebno u oblasti javnih nabavki, kako bi se omogućio razvoj tehnoloških „šampiona“ u Evropi, rekao je francuski predsednik.

„Kinezi imaju kineski ekskluzivitet koliko god je to moguće, a Amerikanci imaju veoma jaku američku preferenciju. Mi smo jedini koji nikada nemamo evropsku preferenciju, štaviše, ponekad smo čak i fascinirani neevropskim rešenjima.“

Nemački kancelar Fridrih Merc poslao je sličnu poruku pre Makronovog govora, pozivajući EU da pojednostavi regulativu, a preduzeća da investiraju u digitalni suverenitet.

„Evropa ne sme da im prepusti ovu oblast“

„Svedoci smo sistematskog rivalstva između SAD i Kine, dve velike sile, takođe digitalne sile, koje se takmiče za tehnološku prevlast. Evropa ne sme da im prepusti ovu oblast“, ​​naglasio je.

Makron je pozvao 27 zemalja članica EU da se „oslobode tehnoloških zavisnosti na svim nivoima lanca vrednosti – na nivou kritičnih infrastruktura podataka, oblaka i softvera“.

„Ne možete smanjiti snagu svoje ekonomije na Veličanstvenu sedmorku“, niti „delegirati celokupno funkcionisanje svoje demokratije Veličanstvenoj sedmorci“, rekao je. „To je neprihvatljivo“, naglasio je, misleći na sedam američkih tehnoloških giganata - Alfabet, Amazon, Epl, Metu, Majkrosoft, Nvidiju i Teslu.

Evropa, koja je poslednjih godina dala prioritet regulisanju svojih domaćih aktera, mora da se „promeni“ i „inovira pre nego što reguliše“, zaključio je Makron.