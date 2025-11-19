Slušaj vest

Papa Lav XIV je danas ponovo kritikovao "nepopustljivu anti-imigracionu politiku američkog predsednika Donalda Trampa", rekavši da Trampova administracija tretira strance koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama "sa ekstremnim nepoštovanjem".

Govoreći novinarima u Kastel Gandolfu, svojoj rezidenciji nedaleko od Rima, papa je pozvao ljude u SAD da "potraže način za humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada", prenosi Rojters.

Poglavar Rimokatoličke crkve je rekao da ne odobrava to što Trampova administracija u poslednjih nekoliko nedelja targetira imigranate koristeći sve oštriju retoriku.

Papa je rekao da je "veoma važno" saopštenje koje je 13. novembra izdala Konferencije katoličkih biskupa SAD osuđujući imigracionu politiku Trampove administracije.

- Samo bih pozvao sve ljude u Sjedinjenim Američkim Državama da to poslušaju - rekao je papa Lav XIV.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaVATIKAN PONOVO NUDI DA BUDE DOMAĆIN RUSKO-UKRAJINSKIH PREGOVORA: Dođite na neutralnu i zaštićenu lokaciju da se hitno ovaj rat zaustavi
102 AP Andrew Medichini.jpg
PlanetaOVO JE NOVI PAPAMOBIL: Papa Lav promenio vozilo koje je koristio Franja (FOTO)
103 EPA Darek Delmanowicz.jpg
PlanetaPAPA ZOVE PUTINA I ZELENSKOG U VATIKAN NA PREGOVORE: "Sve je ovo TRAGIČNO, hajde da se sastanemo, razgovaramo i dogovorimo"!
101 AP Gregorio Borgia.jpg
PlanetaEVO ZA KOGA NAVIJA PAPA LAV: Voli fudbal i bodri poznati italijanski klub
papa Vatikan papa Lav XIV.jpg