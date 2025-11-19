Slušaj vest

Američki Senat pristao da usvoji zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea.

Kako javlja BBC, lider demokrata u Senatu (vođa manjine), Čak Šumer, zatražio je od Senata da usvoji zakon – koji je prethodno prošao u Predstavničkom domu – kako bi se prisililo na objavljivanje Epstajnovih fajlova, putem jednoglasne saglasnosti.

Nijedan senator se nije usprotivio, što znači da će zakon biti prosleđen Donaldu Trampu na potpis.

Pošto ga je usvojio jednoglasnom saglasnošću, Senat neće morati da preduzima dodatne korake, i zakon će biti prosleđen na Trampov sto čim stigne u Senat. Nije odmah bilo jasno kada će zakon biti primljen u Senatu.

Uobičajeno je potrebno malo vremena, ponekad nekoliko sati, da se zakon prenese iz jednog doma u drugi. A predsednik Predstavničkog doma, Majk Džonson, ukoliko to odluči, mogao bi da uspori slanje zakona sve do prve nedelje decembra – kada bi se u Predstavničkom domu „osvežio“ zahtev za izjašnjavanje mimo procedure.

Foto: Profimedia / BACKGRID

Lider demokrata u Senatu, Čak Šumer, podneo je zahtev u sali, i pošto se nijedan senator nije usprotivio, zakon je prošao bez potrebe da Senat obavi glasanje poimenično.

"Senat je sada usvojio zakon o Epstajnu — čim stigne iz Predstavničkog doma", objavio je Šumer.

Brzina kojom se zakon kretao kroz oba doma Kongresa u utorak predstavljala je oštar zaokret u odnosu na protekle mesece, kada su Tramp i republikanski lideri uporno radili da ga zaustave. Ali Tramp je na kraju odlučio da dozvoli svojoj stranci da podrži meru, kako je rastao pritisak unutar GOP-a.

Tramp je ranije rekao da će potpisati dokument ako stigne na njegov sto.

Ranije je Predstavnički dom većinom glasova usvojio zakon. Samo jedan član je glasao protiv, dok je 427 glasalo za zakon.