RUSKE RAKETE EKSPLODIRAJU BLIZU GRANICE, NATO DIŽE BORBENE AVIONE JEDAN ZA DRUGIM! Veliki napad na zapadu Ukrajine, poljska vojska na NAJVIŠEM STEPENU uzbune
Borbeni avioni Poljske i NATO saveznika dignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice sa Poljskom.
Rojters prenosi da su to saopštile su oružane snage zemlje ove zemlje članice NATO.
- Parovi lovaca za brzo reagovanje i avion za rano upozoravanje su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog nadzora na zemlji stavljeni su na najviši stepen pripravnosti - saopštila je operativna komanda vojske Poljske u objavi na društvenoj mreži X.
Ovome je prethodila serija eksplozija u zapadnim ukrajinskim gradovima Lavov i Ternopilj.
Ukrajinski mediji i očevici Rojtersa navode da je uoči tih eksplozija vojska Ukrajine upozorila na veliku pretnju od ruskih raketnih i dronova.
- Rusija ponovo napada našu energetsku infrastrukturu. Uvedena su vanredna isključivanja struje u nizu oblasti Ukrajine - saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike na Telegramu.
U Poljskoj su početkom ove nedelje izvedene dve sabotaže na prugama koje se koriste za snabdevanje Ukrajine, a Rusija se sama oglasila o tim incidentima.
