Slušaj vest

Borbeni avioni Poljske i NATO saveznika dignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice sa Poljskom.

Rojters prenosi da su to saopštile su oružane snage zemlje ove zemlje članice NATO.

- Parovi lovaca za brzo reagovanje i avion za rano upozoravanje su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog nadzora na zemlji stavljeni su na najviši stepen pripravnosti - saopštila je operativna komanda vojske Poljske u objavi na društvenoj mreži X.

Ovome je prethodila serija eksplozija u zapadnim ukrajinskim gradovima Lavov i Ternopilj.

Ruski napad na Ukrajinu, Poljska digla borbene avione Foto: Printscreen/X

Ukrajinski mediji i očevici Rojtersa navode da je uoči tih eksplozija vojska Ukrajine upozorila na veliku pretnju od ruskih raketnih i dronova.

- Rusija ponovo napada našu energetsku infrastrukturu. Uvedena su vanredna isključivanja struje u nizu oblasti Ukrajine - saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike na Telegramu.

U Poljskoj su početkom ove nedelje izvedene dve sabotaže na prugama koje se koriste za snabdevanje Ukrajine, a Rusija se sama oglasila o tim incidentima.

(Kurir.rs/Reuters/Prfeveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaNEKO OPASNO SABOTIRA ŽELEZNICU U POLJSKOJ, REAGOVAO I PREMIJER: Preko ove rute se dostavlja pomoć Ukrajini, zaustavljen voz sa 475 putnika!
Donald Tusk
Planeta"TRAMP PROBAO ŠARGAREPOM NA PUTINA, SADA JE PREŠAO NA ŠTAP" On igra golf sa predsednikom Amerike i otkriva ko je JEDINA OSOBA koju će šef Kremlja da posluša
Aleksander Stub Vladimir Putin Donald Tramp
PlanetaIZMEĐU AMERIKE I RUSIJE SVE NAPETIJE, ZAŠTO TRAMP NEMA REŠENJE ZA PUTINA? Analiza novinarke BBC koja ih je gledala u oči, objasnila ŠTA STVARNO ŽELI šef Kremlja
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (8).jpg
PlanetaUKRAJINI 500 MILIONA DOLARA OD NORDIJSKIH I BALTIČKIH ZEMALJA! Novac ide programu koji su uspostavili Tramp i NATO za kupovinu američkog oružja
rusija ukraijna.jpg
PlanetaLAVROV SE POJAVIO POSLE 2 NEDELJE I EVO ŠTA KAŽE! Sve je tu: zavera koju je otkrio FSB, Ukrajinci, Britanci, Tramp, Putin "Cilj bio da optuže Rusiju za napad"
sergej-lavrov.jpg