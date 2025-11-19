Slušaj vest

„Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) je opremljena i sposobna da iskoristi zajedničku implementaciju Inicijative za globalno upravljanje (IGU) kao priliku da igra veću ulogu u dovođenju sveta pod dobro upravljanje”, rekao je u utorak kineski premijer, Li Ćijang, obraćajući se 24. sastanku Saveta šefova vlada država članica ŠOS-a.

Sastanku, kojim je predsedavao ruski premijer Mihail Mišustin, prisustvovali su lideri i predstavnici članica ŠOS-a, posmatrači i partneri u dijalogu, gosti zemlje domaćina, kao i lideri međunarodnih organizacija.

“Kineski predsednik Si Đinping je svečano predstavio IGU na samitu ŠOS-a u Tjenđinu u septembru, nudeći kinesku mudrost i rešenja kako bi pomogao međunarodnoj zajednici da se zajednički suoči sa globalnom transformacijom i hitnim izazovima”, rekao je Li. On je naglasio značaj ŠOS-a u izgradnji i reformisanju sistema globalnog upravljanja.

Prvo, ŠOS treba da iskoristi svoje jedinstvene snage.

Napominjući da je „Šangajski duh“ u velikoj meri usklađen sa osnovnim konceptima GGI, Li je rekao da ŠOS ima bogato praktično iskustvo i čvrste institucionalne garancije i da treba u potpunosti da iskoristi te prednosti kako bi dala veći doprinos globalnom upravljanju i pomogla u izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo.

Drugo, ŠOS treba da se fokusira na ključne oblasti razvoja i bezbednosti.

Pozvao je zemlje ŠOS-a da promovišu razvoj i bezbednost kroz saradnju, poboljšaju usklađenost razvojnih strategija, promovišu visokokvalitetnu saradnju „Pojas i put“, obezbede stabilnost i nesmetan tok globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja i zajednički grade otvorenu i inkluzivnu svetsku ekonomiju.

Rekao je da je Kina spremna da tesno sarađuje sa svim članicama ŠOS-a kako bi što pre osnovala Razvojnu banku ŠOS-a i predlaže osnivanje centra za saradnju Kine i ŠOS-a za metaboličke bolesti. Li je takođe pozvao na napore za jačanje mehanizama bezbednosne saradnje, davanje punog značaja važnoj ulozi četiri bezbednosna centra i saradnju sa međunarodnom zajednicom kako bi se zajednički održao multilateralizam, ali i promovisala univerzalna bezbednost i trajni mir.

Treće, ŠOS treba da stimuliše snažnu vitalnost za inovacije i transformaciju.

Pozvao je na zajedničke napore za jačanje saradnje u nauci i tehnologiji, kao i industrijskim inovacijama, i promovisanje saradnje u oblasti tradicionalne energije i obnovljivih izvora energije.