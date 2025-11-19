Slušaj vest

Najmanje 36 osoba je povređeno, među kojima ima i dece, u ruskim napadima u Harkovskoj oblasti, saopštila je regionalna policija.

Regionalna policija je izvestila o "masovnom napadu dronom" na Slobidski i Osnovjanski okrug Harkova.

Ruski napad na Harkov Foto: X/SESU_UA

U napadu je oštećeno "više od deset stambenih zgrada", navodi se u saopštenju na Telegramu.

Prema rečima guvernera Oleha Sinjehubova, ruske snage su usmerile 19 dronova na grad.

Harkovska oblast je treću noć zaredom na meti ruskih dronova, dok je cela Ukrajina ostala u stanju visoke pripravnosti, a Poljska je digla NATO avione.

(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)

