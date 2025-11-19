Slušaj vest

Jahta turskog biznismena Halita Jukaja (43), koja je isplovila iz Jalove ka Bozdžadi, pronađena je poluraspadnuta i napola potonula, a u optužnici koju je pripremilo Državno tužilaštvo u Bandirmi nalazi se i veštački nalaz u kojem se navodi da je brod "Sivi vuk", punom brzinom, prednjim delom i direktno udario u teretni brod "Arel-7".

U izveštaju se navodi da na Jukaju veći deo krivice, dok je kapetan teretnog broda, Džemal Tokatlıoglu (61) "delimično kriv".

Dodaje se da se u pomorskoj literaturi nikada ranije nije zabeležio ovakav sudar na otvorenom moru.

Podsetimo, Jukaj je 4. avgusta isplovio iz Jalove ka Bozdžadi brodom "Sivi vuk" i krenuo je ka Mikonosu.

1/8 Vidi galeriju Halit Jukaj Foto: printscreen/instagram/sedabakan, x

Nakon što je njegova jahta pronađena polupotonula i razbijena, potraga je nastavljena sve dok njegovo beživotno telo nije pronađeno 19. dana potrage - na dubini od 68 metara.

Za izvlačenje tela 26. avgusta u područje je stigao jedan od dva spasilačka i tegljačka broda Turske ratne mornarice, ali je zbog loših vremenskih uslova tri dana bio sprečen da baci sidro.

Kada se vetar smirio i brod stabilizovao, 29. avgusta počela je operacija. Telo, koje su prvi put 23. avgusta snimili policijski ronioci, a zatim i dva puta bespilotni podvodni roboti turske ratne mornarice, preliminarno je identifikovano po satu na levoj ruci.

Na podvodnim snimcima primećen je "sat sa plavim kaišem", pa je utvrđivanje identiteta izvršeno poređenjem sa snimcima sigurnosnih kamera na kojima se vidi Jukaj prilikom isplovljavanja iz luke u Jalovi.

Jukajevo telo izvučeno je posle mesec dana iz mora.

U optužnici koju je pripremilo Državno tužilaštvo u Bandirmi, za kapetana broda Tokatlıoglua zatražena je kazna od tri do devet godina zatvora zbog krivičnog djela "izazivanje smrti iz nehata", dok je za predstavnika kompanije i osam članova posade zatražena kazna od jedne do tri godine zatvora, jer nisu ukazali "obaveznu pomoć i javili za problem, što je rezultiralo smrću".

Fizički kontakt potvrđen tehničkim nalazima

U izveštaju veštaka koji se nalazi u 14-straničnoj optužnici sa iskazima desetorice optuženih, navodi se da je fizički kontakt između dva plovila nesumnjivo potvrđen.

To je utvrđeno tragovima trenja na trupu teretnog broda, ostacima boje, rezultatima analize boje i strukturnim stanjem olupine.

Ni Juka, ni kapetan, nisu primetili opasnost od sudara

U izveštaju se navodi da ni Jukaj ni kapetan teretnog broda Tokatlioglu nisu primetili opasnost od sudara sve do trenutka kada se nesreća već dogodila, i da se sve zbilo iznenada.

Istaknuto je i da je jahta velikom brzinom i direktno udarila u trgovački brod, te da se ovakav tip nesreće u otvorenom moru praktično nikada ne viđa.

Prema analizi ranijih morskih nesreća, slični sudari se gotovo isključivo dešavaju u uskim prolazima gde postoje manevrova ograničenja.

Međutim, u ovom slučaju sudar se dogodio na otvorenom moru, po dobrom vremenu, uz odličnu vidljivost i bez ikakvih ograničenja u manevrisanju.

"U trenutku nesreće bio u donjoj kabini i razgovarao telefonom"