Japan se sprema da odobri ponovno pokretanje rada nuklearne centrale Kašivazaki-Kariva, koja je najveća nuklearka na svetu, preneli su japanski mediji.

Nuklearna centrala Kašivazaki-Kariva, trebalo bi ove nedelje da dobije odobrenje lokalnog guvernera za ponovni početak rada, javili su agencija Kjodo njuz i ekonomski dnevnik Nikei, pozivajući se na anonimne izvore.

Najveća nuklearna elektrana na svetu nalazi se u prefekturi Nigata, i bila je nekad vodeći snabdevač energije za oblast Tokija pre nego što je zatvorena posle nuklearne katastrofe u Fukušimi 2011. godine. Njom upravlja tokijska elektro kompanija Tepco. Hidejo Hanazumi, guverner provincije Nigata gde se centrala nalazi, treba da se izjasni u petak, za kada je zakazana i konferencija za novinare, preneli su mediji.

Samo jedan od sedam reaktora nuklearne centrale Kazivazaki-Kariva će ponovo biti pokrenut.

Posle cunamija 2011. godine i nuklearne katastrofe centrale Fukušima Daiči Japan je zatvorio sve svoje nuklearne reaktore.

Ali od tada je 14 reaktora, uglavnom u zapadnim i južnim regionima, ponovo počelo sa radom pod strogim bezbednosnim propisima.

Vlada Japana nastavlja da podržava nuklearnu energiju kao pouzdan i čist izvor energije što je potrebno toj zemlji da postigne ugljeničku neutralnost do 2050. godine.