Rusija je donela sveobuhvatne zakone kako bi ojačala svoju odbranu na domaćem terenu protiv ukrajinskih napada dronovima i sabotažnih operacija, što odražava očekivanje Kremlja o dugotrajnom ratu sa Ukrajinom, piše britanski Gardijan.

Gotovo četiri godine nakon što je Vladimir Putin započeo rat u Ukrajini - invaziju u punom obimu za koju je očekivao da će trajati samo nedeljama - Moskva je skoro svakodnevno meta ukrajinskih dronova koji napadaju energetske objekte, dok su ukrajinski operativci ubili niz visokoprofilnih ruskih vojnih zvaničnika duboko unutar zemlje.

Ovi ukrajinski napadi dubokog dometa primorali su Moskvu da se suoči sa ranjivostima za koje je nekada pretpostavljala da se nalaze daleko od bojišta.

Kako bi ojačao zaštitu ključne infrastrukture, ruski predsednik je ranije ovog meseca "u tišini" potpisao dekret koji dozvoljava raspoređivanje rezervista za čuvanje ključnih objekata, uključujući rafinerije koje su više puta gađane ukrajinskim dronovima, što je doprinelo porastu domaćih cena goriva.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Ova mera omogućava Kremlju da pozove oko dva miliona ljudi, prema rečima zakonodavaca, da čuvaju energetske objekte bez proglašavanja nove mobilizacije - koraka koji je pokazao da je duboko nepopularan. Ovi rezervisti prolaze godišnju vojnu obuku i primaju skromnu mesečnu naknadu za ostanak u aktivnom rezervnom sastavu, ali do sada su bili pošteđeni borbi u Ukrajini osim ako se nisu dobrovoljno prijavili.

Ruske vlasti su već rasporedile gustu mrežu protivvazdušne odbrane oko Putina izolovane rezidencije u Valdaju, kao i oko elitnog naselja Rubljovka gde živi veliki deo političke elite. Međutim, one se bore da adekvatno zaštite stotine rafinerija nafte raspoređenih širom zemlje i drugih industrijskih postrojenja vezanih za ratni napor.