Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Saudijska Arabija dobila status glavnog saveznika SAD izvan NATO.

Tramp je to saopštio tokom svečane večere u Beloj kući, u čast prestolonaslednika Mohameda bin Salmana tokom njegove posete Vašingtonu.

"Večeras mi je zadovoljstvo da objavim da našu vojnu saradnju podižemo na nove visine formalnim imenovanjem Saudijske Arabije za glavnog saveznika izvan NATO, što je za njih nešto veoma važno", rekao je američki predsednik.

Devetnaest zemalja trenutno ima ovaj privilegovani status, koji predviđa blisku vojnu saradnju sa SAD.

Tramp je toplo primio princa Mohameda kada je stigao u Belu kuću i priređena mu je svečana ceremonija za doček uz prelet vojnih aviona i pozdrave orkestra američke mornarice.

Mohamedu bin Slamanu je ovo prva poseta Beloj kući od kada su saudijski agenti ubili novinara Vašington posta Džamala Kašogija 2018.

Tehnički se ne radi se o državnoj poseti zato što saudijski prestolonaslednik nije šef države.

Američko-saudijski odnosi bili su zategnuti posle operacije u kojoj je bio na meti Kašogi, žestoki kritičar saudijske kraljevine, a za šta su američke obaveštajne agencije kasnije ustanovile da je princ Mohamed verovatno naredio agentima da je sprovedu.

Princ Mohamed negira umešanost u ubistvu Kašogija, koji je bio državljanin Saudijske Arabije i stanovnik američke savezne države Virdžinije.

Tramp je juče odbacio pitanja upućena prestolonasledniku o ubistvu novinara tokom zajedničkog obraćanja medijima.

Lora Lumer, ultrakonzervativna aktivistkinja, objavila je na društvenoj mreži X snimak dela tog obraćanja i naglasila da je Tramp kazao Bin Salmanu da se ne pozdravlja onako kako je to činio bivši američki predsednik Džo Bajden - pozdravom pesnicama kao u vreme epidemije koronavirusa.

- Zgrabio sam tu ruku. Baš me briga gde je ta ruka bila. Zgrabio sam tu ruku - kazao je Tramp, a Lumer je objasnila da je "najsmešnije to što niko ne bi trebalo da dodiruje princa prestolonaslednika",

Bin Salman je najavio da Saudijska Arabija povećava svoje planirane investicije u SAD na bilion (hiljadu milijardi) dolara, što je povećanje u odnosu na 600 milijardi dolara koliko su Saudijci rekli da su spremni da investiraju u SAD kada je Tramp posetio kraljevinu u maju.

Za danas je planiran i investicioni samit u Kenedi centru u sredu na kome će biti šefovi više kompanija, kao i saudijske nacionalne naftne i gasne kompanije, gde će kako se očekuje biti objavljeni novi sporazumi.