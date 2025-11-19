CIA DOBILA DOZVOLU OD TRAMPA, KREĆE AKCIJA! Agenti u Venecueli spremaju teren za desant, Maduro čini sve da se izvuče, njegova PRVA PONUDA je ODBIJENA! (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp je, nakon što je poslao najveći ratni brod na svetu u Karibe, odobrio je dodatne mere za pritisak na Venecuelu i pripremu za moguću širu vojnu kampanju protiv te latinoameričke zemlje.
To je objavio Njujork tajms koji od dobro upoznatih izvora saznaje da je "Tramp odobrio planove Centralne obaveštajne agencije (CIA) za tajne mere unutar Venecuele, operacije koje bi mogle biti namenjene pripremi bojnog polja za dalje akcije".
Izvori nujorškog list su naveli da je šef Bele kuće istovremeno dao odobrenje i za novu rundu pregovora tajnim kanalima sa Karakasom koji su već u jednom trenutku ranije rezultirali time da venecuelanski predsednik Nikolas Maduro ponudi da se povuče tek nakon još nekoliko godina na vlasti, a Bela kuća je odbila taj predlog.
Navodi se da nije jasno o kakvim se tajnim akcijama radi niti kada bi bilo koja od njih mogla da bude sprovedena.
Tramp još uvek nije odobrio raspoređivanje borbenih snaga na terenu u Venecueli, tako da bi naredna faza eskalacije kampanje pritiska američke administracije na Madurovu vladu mogla da bude sabotaža ili neka vrsta sajber, psiholoških ili informacionih operacija.
Predsednik SAD nije doneo odluku o širem toku akcije koja će biti sprovedena u Venecueli, niti je javno artikulisao šta mu je krajnji cilj u toj zemlji, osim zaustavljanja dotoka droge iz regiona u Ameriku.
Navodi se da su planeri Pentagona i CIA pripremili više opcija za različite nepredviđene situacije.
Vojni planeri su pripremili liste potencijalnih postrojenja za drogu koja bi mogla da budu napadnuta.
Pentagon takođe planira napade na vojne jedinice bliske Maduru.
Tramp je prošle nedelje održao dva sastanka u Situacionoj sobi Bele kuće kako bi razgovarao o Venecueli i razmotrio opcije sa svojim višim savetnicima.
Bilo kakva tajna akcija CIA bi verovatno prethodila takvim vojnim napadima.
I Bela kuća i CIA su odbile da za Njujork tajms komentarišu odluku Trampa.
Navodi se da je u neformalnim razgovorima s Amerikancima Maduro signalizirao spremnost da ponudi pristup naftnom bogatstvu Venecuele energetskim kompanijama iz SAD.
Tramp je, na neki način, u nedelju potvrdio te razgovore.
- Možda ćemo voditi neke razgovore sa Madurom i videćemo kako će se to završiti - rekao je Tramp.
"Operacija Južno koplje", masovno gomilanje američkih pomorskih snaga u Karibima, najveće je od Kubanske krize i blokade te zemlje 1962. godine.
Nosač aviona "USS Džerald R. Ford", najveći ratni brod na planeti, stigao je već u Karibe, a sada se u regionu nalazi 15.000 vojnika, uključujući marince na amfibijskim plovilima za desant i osoblje u vojnim bazama u Portoriku.
Šef Stejt departmenta Marko Rubio najavio je da će SAD imenovati terorističkom organizacijom Kartel de los Soles za koji Vašington tvrdi da je povezan sa Madurom, što se takođe vidi kao priprema za vojnu intervenciju.
(Kurir.rs/The New York Times/Preveo i priredio: N. V.)