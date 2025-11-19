Slušaj vest

Gradonačelnik Rio de Žaneira Eduardo Paes nazvao je nemačkog kancelara Fridriha Merca “nacističkim potomkom Hitlera”!

Paes je na platformi X nazvao Merca "nacističkim potomkom Hitlera", ali je nekoliko sati kasnije ublažio ton, obrisavši tvit:

"Imao sam danas mali ispad. Budite mirni u Ministarstvu spoljnih poslova. Živelo prijateljstvo između Brazila i Nemačke! Dirnut sam!"

Merc je izazvao bes Brazilaca i tamošnjih političara jer je omalovažio grad Belem na Amazonu, gde se održava samit COP 30.

"Živimo u jednoj od najlepših zemalja na svetu. Prošle nedelje, pitao sam novinare koji su bili sa mnom u Brazilu: Ko bi od vas hteo da ostane ovde? Niko nije podignuo ruku. Svi su bili srećni da smo se vratili iz tog mesta u Nemačku, u noći s petka na subotu", rekao je Merc.

Pre gradonačelnika Rija, reagovao je i predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva, koji je takođe odgovorio Mercu.

"Merc se požalio ovih dana, rekao je: 'Otišao sam u Belem, ali brzo sam se vratio jer zapravo volim Berlin.' Trebalo je da ode u lokalni bar, da zapleše, proba hranu iz naše savezne države Para. Tada bi shvatio da Berlin ne može da mu ponudi ni 10 odsto kvaliteta koju nude Para i Belem", rekao je Lula.