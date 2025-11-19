Slušaj vest

Najmanje 20 civila ubijeno je, a 115 je ranjeno u ruskim napada na više ukrajinskih regiona tokom noći, a pričinjena je i značajna materijalna šteta ključnoj infrastrukturi, uz nestašice struje.

Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su da je Rusija ispalila 48 raketa i 476 dronova na Ukrajinu, kao i jednu balističku raketu.

Ukrajinski PVO presreo je 442 drona, 41 krstareću raketu, međutim, sedam projektila i 34 drona udarile su na 14 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova i raketa pali na još šest lokacija.

Oblasti u zapadnoj Ukrajini, uključujući Ternopolj, Hmeljnicki, Ivano-Frankivsk i Lavov, koji su na 500 kilometara od ruske granice, takođe su pogođeni.

Upravo su u Termopolju stradali civili - među kojima je dvoje dece, dok je ranjeno 66, od kojih 16 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije.

Dve devetospratnice su oštećene u napadu, a na jednoj, stradali su spratovi između trećeg i devetog, rekao je ministar policije Ihor Klimenko.

Službe nastavljaju sa spasilačkim akcijama, pošto su civili i dalje zarobljeni ispod ruševina.