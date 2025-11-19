Slušaj vest

Izraelska vojska je danas pozvala stanovnike da evakuišu područja oko kuća u dva sela na jugu Libana gde su, kako tvrdi, vojni objekti libanskog islamističkog pokreta Hezbolah koje namerava da napadne.

"Izraelske snage će uskoro napasti vojnu infrastrukturu koja pripada terorističkoj grupi Hezbolah u raznim oblastima južnog Libana, kao odgovor na ilegalne pokušaje organizacije da se ponovo uspostavi u regionu", napisao je portparol izraelske vojske Avičaj Adrae u poruci na arapskom na platformi X.

Naveo je dve kuće, uz mape, u selima Deir Kifa i Čahur.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska izvodi napade u Libanu uprkos sporazumu od 27. novembra 2024. godine o prekidu vatre kojim je okončan više od godinu dana sukoba, uključujući dva meseca otvorenog ratovanja Izraela i proiranskog libanskog pokreta Hezbolah.