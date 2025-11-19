Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio stravičan video snimak trenutka kada ruska raketa udara u stambenu zgradu u gradu Ternopolju na zapadu Ukrajine.

Kako prenosi beloruski TV kanal sa sedištem u Varšavi, Nexta, preliminarni izveštaji ukazuju na to da se radi o ruskoj krstarećoj raketi Kh-101.

Broj mrtvih se povećao u odnosu na prethodni izveštaj i sada iznosi 25, među kojima je troje dece, dok je 73 povređeno, tokom današnjeg veoma jakog napada ruskih snaga na Ukrajinu.

Spasioci su na mestu udara i pokušavaju da izvuku ljude koji su ostali zarobljeni ispod ruševina.

Kh‑101 je konvencionalna krstareća raketa. Nosivost bojeve glave je približno 400 kilograma kod standardne verzije.

Leti na veoma niskim visinama kako bi izbegla radarske sisteme.

Koristi globalni navigacijski sistem, inercijalnu navigaciju, mapu terena, što joj omogućava prilično dobru preciznost.

Domet joj je veliki, prema nekim izvorima najmanje 3.000 kilometara, čak i do 5.500.

Šef odeljenja za komunikacije u Komandi Vazduhoplovnih snaga Juri Inhat potvrdio je danas za UNN (Ukrajinske nacionalne novine) da je vrlo moguće da je korišćen Kh-101.