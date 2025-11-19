Slušaj vest

Rus Mihail Hodorkovski dodat je danas na spisak organizacija i pojedinaca osumnjičenih za umešanost u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, objavio je Rosfinmonitoring (Federalna služba za finansijski nadzor Rusije).

Prema ruskom zakonu o terorizmu, banke zamrzavaju sredstva osoba koje se nalaze na ovoj listi i obustavljaju usluge.

Na ovoj listi Rosfinmonitoringa nalazi se i političar Dmitrij Gudkov, koji je u Ruskoj Federaciji prepoznat kao strani agent, baš kao i Hodorkovski, koga mnogi smatraju Putinovim neprijateljem broj jedan.

Hodorkovski je uhapšen 2003. godine. U maju 2005. godine osuđen je po optužbama za prevaru i neplaćanje poreza. U decembru 2010. godine, u okviru „drugog slučaja“, bivšem rukovodiocu kompanije JUKOS (jedna od najvećih naftnih ruskih kompanija jedna tokom 1990-ih i početka 2000-ih godina). sud je odredio kaznu od 10 godina i osam meseci zatvora zbog pronevere nafte i legalizacije prihoda od njene prodaje.

Foto: Kin Cheung/AP

Krajem 2013. godine Hodorkovski je pomilovan ukazom predsednika Ruske Federacije, pušten na slobodu i otputovao u inostranstvo.

U oktobru 2025. godine FSB je saopštio da je protiv Hodorkovskog i drugih osnivača organizacije „Antiratni komitet Rusije“, koja je proglašena nepoželjnom, pokrenut postupak zbog pokušaja preuzimanja vlasti i organizovanja terorističke zajednice.

Gudkov je takođe osumnjičen u ovom predmetu.