Rusija nije dobila od SAD nikakve informacije putem zvaničnih kanala u vezi sa nekakvim "sporazumima" o Ukrajini o kojima pišu mediji, izjavila je intervjuu za TASS Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

"Znate, već smo više puta videli i naručene članke i tekstove koji na razne načine opisuju različite procese, a zatim se ništa od toga ne potvrdi i tako dalje.

Zato ću reći ono od čega i treba polaziti kada se procenjuju takve publikacije. Postoje zvanični kanali, za koje u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju, a koji su namenjeni za rešavanje odgovarajućih pitanja, njihovom razmatranju i za pregovaračke procese. Te kanale je neophodno koristiti. Ministarstvo spoljnih poslova nije dobilo nikakve informacije od američke strane u pomenutom kontekstu", istakla je Zaharova.

Ukrajina Foto: screenshot X, screenshot YT/Ukrinform

Istovremeno, ona je naglasila da autori takvih publikacija ne samo da treba da imaju mogućnost da podele informacije o svojim izvorima, "već su, u principu, verovatno i dužni da to učine".

"Jer, ako nešto izjavljuju što uznemirava svest velikog broja ljudi, čini mi se da bi ipak bilo ispravno da kažu odakle im ti podaci ili da to na neki način konkretizuju. Jer u različitim aspektima slične stvari sada viđamo u raznim publikacijama", zaključila je portparol ruskog spoljnopolitičkog resora.

TAkođe, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov je poručio da nema nikakvih novina u dijalogu Rusije i SAD o rešavanju ukrajinskog sukoba, osim onoga što se naziva "duh Enkoridža".

Kurir.rs/TASS

