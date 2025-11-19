Upravo sam obavio godišnji pregled; trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Stigao sam popodne, a otišao sledećeg dana, rekao je Putin.
Dobri rezultati
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Ruski predsednik proveo noć na klinici, evo kako se oseća!
Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled, sa dobrim rezultatima.
„Upravo sam obavio godišnji pregled; trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Stigao sam popodne, a otišao sledećeg dana.
Hvala Bogu, sve je u redu“, rekao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi veštačke inteligencije u rešavanju svakodnevnih problema.
Predsednik je dodao da bi bilo odlično da se takav pregled obavi za jedan minut.
Kurir.rs/RIA Novosti
