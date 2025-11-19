Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled, sa dobrim rezultatima.

„Upravo sam obavio godišnji pregled; trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Stigao sam popodne, a otišao sledećeg dana.

Hvala Bogu, sve je u redu“, rekao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi veštačke inteligencije u rešavanju svakodnevnih problema.

Predsednik je dodao da bi bilo odlično da se takav pregled obavi za jedan minut.

Kurir.rs/RIA Novosti

