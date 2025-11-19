Slušaj vest

Sukob u Ukrajini, rastuće vojne aktivnosti Rusije i geopolitičke tenzije u Evropi i šire ponovo otvaraju pitanja bezbednosti i odbrane u regionu. Stručnjaci upozoravaju da se vojna proizvodnja u Rusiji intenzivira, dok evropske zemlje jačaju svoje vojne kapacitete.

Istovremeno, ekonomske i političke odluke velikih sila, kao i moguće buduće krize, utiču na stabilnost Evrope, dok se u regionu razmatra pitanje neutralnosti i bezbednosne strategije, posebno za Srbiju. Analize pokazuju da vojna i ekonomska ulaganja postaju sve više povezani, a rizik od šireg sukoba, prema nekim procenama, ne može biti isključen.

Gosti Kurir televizije koji su govorili na ovu temu bili su Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku, Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, Ljubomir Đurić, politički analitičar i Milan Petričković, profesor na Fakultetu političkih nauka.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

Đokić objašnjava da najveći deo novca završi u Americi, Evropi – što je u najvećoj meri vojna oprema:

- Mnogo manji deo predstavlja novac dat ukrajinskoj vladi za funkcionisanje ukrajinske države koja se nalazi u ratu. To je mnogo manja količina novca. Mislim da to neće biti pitanje inflacije, već da će to pitanje zavisiti od američkih odluka. Poenta je što je nemačka obaveštajna služba napravila procenu da su Rusi prešli na vojnu proizvodnju i da će vrhunac te proizvodnje biti 2029. godine – kaže Đokić i dodaje:

- Oni misle da se Rusi spremaju za neki veći konflikt. Oni smatraju da će ovo primirje između Kineza i Amerikanaca značiti da će za par godina Kinezi nešto pokušati oko Tajvana, tako da će Amerikanci tada svu vojnu pomorsku silu koncentrisati na Indopacifik. Nema ko da brani Evropu. Vojska je najčešće sredstvo odvraćanja, ako mi nemamo jaku vojsku onda će neko imati motiv da napadne. Svaka zemlja ulaže u odbranu. Poljska je najbolje opremljena što se tiče vojske u Evropskoj uniji. Niko nije obraćao pažnju na njih. Svi su mislili da oni stoje sa strane i hvataju beleške, ali to nije tako. Evo i sa Rumunijom je tako, oni imaju enormno veće plate od nas. Nekada smo se njima podsmevali. Poljaci su na nivou Japana. Svi su oko nas negde, samo mi nismo nigde.

Đurić dodaje i da, ukoliko krene veliki sukob, niko neće moći da bude izopšten iz njega, pa ni Srbija, jer je Evropa međusobno povezana:

- Albanija, Crna Gora i Hrvatska su napravljene za dronove i za municiju. Već vidimo da se otvaraju određene fabrike delova za to.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

Ukoliko bi svetski sukob krenuo, Matović ističe da bi on bio neizbežan i za Srbiju:

- Sukob je i za nas neizbežan, pogotovo kada uzmemo u obzir grubo kršenje onoga što je predstavljeno u Dejtonskom sporazumu, a to je sporazum o subregionalnom naoružavanju između bivših jugoslovenskih republika. Prekršen je, i taj prekršaj su oni već prikazali tokom tzv. mimohoda u Hrvatskoj. Hrvatska se naoružava mimo onoga što je dozvoljeno, od strane onoga što je Vašington nametnuo svima nama. Dosadašnja pravila Zapada prema nama su promenjena - kaže Matović i dodaje:

- Ako postoji NATO pakt i ako nam stalno kao argument koriste to da smo okruženi NATO paktom, kako onda ima smisla praviti novi savez koji vrši svoju ekstenziju prema Kosovu? Ja se slažem da on nema nikakav suštinski smisao osim političke poruke, ali ja smatram da je to jedna vrsta pretnje prema Srbiji. Smatram da Srbija treba da traži svoju neutralnost i ona mora da se traži od strane Zapada. Odnosno, on treba da prihvati da smo mi vojno neutralni. Na osnovu toga mi ne bismo mogli da učestvujemo u svemu tome protiv Rusije. Za nas bi bio nacionalno-istorijski poraz kad bismo ušli u NATO pakt i kad bismo bili na strani koja je sukobljena Rusiji.

Matović kaže da je Ukrajina bila u velikoj krizi ranije, iako tada nije bio otvoren rat:

- Zelenski je dobar glumac, on je većinu svog života proveo zarađujući novac u Moskvi. On je učestvovao i u kulturnim tokovima Rusije. Bio je najveći prenosioc. Zelenski je bio kandidat koji je imao poverenja ruskih žitelja, a njegova celokupna priča zbog koje je došao na vlast bila je ta da neće biti sukoba sa Rusijom. On je na talasu ruskih glasova došao na vlast.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković kaže da se enormno ulaže u vojne kapacitete, prati ih militaristička retorika i ekonoski rat a on je sastavni deo onog rata između oružani snaga:

- To je umreženi sistem koji dejstvuje i u okviru toga. Video sam negde da će 2030. godine deo radikalnih evropljana da se sukobi direktno sa Rusijom. Dobri znalci ekonomskih kretanja, kažu da je jedna od najisplatljivijih investicija upravo rat i vojna industrija koja to prati. Vrlo često se zaboravlja da postoji čitava logistika u tome. Kada se ulaže u vojnu industriju u periodu recesije, to vodi ratu. Ja bih voleo da grešim. Ali, mnogo je tih elemenata koji vode ka tome da se u nekom momentu može desiti. Recimo da Evropljani zarate sa Rusima, gde bi smo mi bili - istakao je Petričković.

