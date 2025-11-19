Slušaj vest

Ekvadorske vlasti saopštile su danas da je između ponedeljka i utorka pronađeno deset mrtvih zatvorenika u zatvoru Litoral u Gvajakilu.

Mogući uzrok smrti je tuberkuloza.

"Prema preliminarnim informacijama, uzrok smrti je tuberkuloza. Čekamo zvanične rezultate obdukcije", saopštila je Agencija za upravljanje zatvorima (SNAI).

Tela su pronađena u različitim ćelijskim blokovima, prenosi portal El Universo.

Preminuli zatvorenici su imali između 19 i 49 godina i bili su zatvoreni iz različitih razloga.

Ovaj događaj usledio je nakon sličnih incidenata u zatvoru u Mačali, gde je tokom dva nasilna incidenta preminulo više od 30 zatvorenika.

U martu je izvršen transfer 87 zatvorenika iz Mačale, među kojima su i članovi bande "Los Lobos", u Gvajakil.

Kurirt.rs/Agencije

