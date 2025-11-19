TEŠKOM MAŠINOM RAZBIO IZLOG ZLATARE, PA USPUT OGLADNEO! Muškarac napravio haos širom grada: Pokupio nakit, prevrnuo automobil, pa otišao na ĆEVAPE! (VIDEO)
U ranim jutarnjim satima u utorak, još uvek neidentifikovani muškarac je projurio kroz centar Firta, u Bavarskoj sa utovarivačem, a potom se uputio u razaračku misiju za zlataru i njen izlog!
Naime, kradljivac nakita je za sobom ostavio i utovarivač i razbijeni izlog, nakon što je pokušao da opljačka zlataru.
Rekonstrukcija događaja
Prvo je počinilac utovarivačem udario u fasadu zlatare u pešačkoj zoni. Grubom silom, isčupao okvir prozora, razbacujući krhotine, a potom je zgrabio nakit iz zlatare.
Frizerski salon preko puta je takođe oštećen, ali njegovo divljanje se nije tu završilo!
Zatim se zaleteo u ćevabdžinicu
Izgleda da to nije bilo dovoljno za brutalnog provalnika.
Nastavio je svoje divljanje višetonskim vozilom, a njegova sledeća meta: ćevabdžinica u centru grada. I tamo je udario u izlog grubom silom građevinske mašine, a prethodno je prevrnuo i automobil.
Međutim, čovek nije daleko stigao.
Policija je za BILD saopštila da su policajci na licu mesta uhapsili 37-godišnjeg osumnjičenog. Ukradena roba iz prodavnice nakita i roštilja je pronađena. Obim štete koju je prouzrokovao u centru grada još nije utvrđen.
Kurir.rs/Bild