U ranim jutarnjim satima u utorak, još uvek neidentifikovani muškarac je projurio kroz centar Firta, u Bavarskoj sa utovarivačem, a potom se uputio u razaračku misiju za zlataru i njen izlog!

Naime, kradljivac nakita je za sobom ostavio i utovarivač i razbijeni izlog, nakon što je pokušao da opljačka zlataru.

Rekonstrukcija događaja

Prvo je počinilac utovarivačem udario u fasadu zlatare u pešačkoj zoni. Grubom silom, isčupao okvir prozora, razbacujući krhotine, a potom je zgrabio nakit iz zlatare.

Frizerski salon preko puta je takođe oštećen, ali njegovo divljanje se nije tu završilo!

Zatim se zaleteo u ćevabdžinicu

Izgleda da to nije bilo dovoljno za brutalnog provalnika.

Nastavio je svoje divljanje višetonskim vozilom, a njegova sledeća meta: ćevabdžinica u centru grada. I tamo je udario u izlog grubom silom građevinske mašine, a prethodno je prevrnuo i automobil.

Međutim, čovek nije daleko stigao.

Policija je za BILD saopštila da su policajci na licu mesta uhapsili 37-godišnjeg osumnjičenog. Ukradena roba iz prodavnice nakita i roštilja je pronađena. Obim štete koju je prouzrokovao u centru grada još nije utvrđen.