Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poslao je delegaciju zvaničnika Pentagona u Kijev u nastojanju da oživi mirovne pregovore, prenosi Volstrit žurnal (WSJ).

Vojni sekretar Den Driskol i dva generala sa četiri zvezdice trebalo bi da se sastanu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i drugim ukrajinskim zvaničnicima pre nego što se kasnije sastanu sa ruskim zvaničnicima, objavio je WSJ, izjavili su visoki američki zvaničnici.

"Predsednik je jasno stavio do znanja da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor o okončanju rata", rekao je visoki zvaničnik administracije za Volstrit žurnal.

Aksios i Politiko su ranije danas preneli izveštaje da je došlo do tajnog dogovora Moskve i Bele kuće o završetku rata.

U sastavljanju mirovnog sporazuma od 28 tačaka učestvovao je Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik za Bliski istok, i o tome je intenzivno razgovarao sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, javlja Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako piše Politiko, raspoloženje u Beloj kući je "optimistično" i čini se da će plan biti predstavljen Zelenskom kao "svršen čin".