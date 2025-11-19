Slušaj vest

Poljska vojska priprema plan za raspoređivanje oko 10.000 vojnika radi zaštite kritične infrastrukture širom zemlje, izjavio je ministar odbrane Vladislav Kosinjak - Kamiš.

On je istakao da je to odlučeno radi zaštite kritične infrastrukture širom zemlje, prenela je agencija PAP.

"Kako bi se zemlja suprotstavila aktima diverzije i podigla nivo bezbednosti za poljske građane", rekao je on.

U nedelju ujutru, mašinovođa je telefonom prijavio nepravilnosti na železničkoj infrastrukturi u poljskoj oblasti Žičina, a prema navodima policije u tom okrugu, preliminarnim pregledom pruge otkrivena je šteta na jednom delu, koju je izazvala eksplozija.