Sjedinjene Američke Države su signalizirale predsedniku Volodimiru Zelenskom da Ukrajina mora da prihvati američki nacrt okvira za okončanje rata sa Rusijom, potvrdile su danas za Rojters dve osobe upoznate sa situacijom. Prema istim izvorima, predlog predviđa da Kijev odustane od dela svoje teritorije i dela svog naoružanja.

Predlog takođe uključuje smanjenje ukrajinskih snaga. Sagovornici, koji su tražili anonimnost zbog osetljivosti teme, rekli su da predlog uključuje, između ostalog, smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga. Prema njihovim rečima, Vašington želi da Kijev prihvati glavne tačke predloga.

Po svemu sudeći, to su zahtevi prema Ukrajini koji bi predstavljali ogromne ustupke Moskvi. Rojters nije rekao šta SAD nude Kijevu zauzvrat.

Aksios: Trampova administracija tajno radi na novom planu

Trampova administracija tajno formuliše novi plan za okončanje rata u Ukrajini u konsultaciji sa Rusijom, objavio je ranije danas Aksios, pozivajući se na američke i ruske zvaničnike.

To je plan od 28 tačaka inspirisan planom američkog predsednika Donalda Trampa za prekid vatre u Gazi, objavila je novinska agencija. Slično planu za Gazu, predlog bi se sastojao od „mira u Ukrajini, bezbednosnih garancija, bezbednosti u Evropi i budućih odnosa SAD sa Rusijom i Ukrajinom“, prema Aksiosu.

Vitkof je razgovarao sa Zelenskim savetnikom

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof predvodi formiranje plana i „opširno je o njemu razgovarao sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim“, izveštava Aksios, pozivajući se na američkog zvaničnika.

Pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika, Aksios je rekao da je Vitkof razgovarao o planu sa Rustemom Umerovim, savetnikom za bezbednost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ranije ove nedelje u Majamiju.

Jedan američki zvaničnik je takođe rekao Aksiosu da je Bela kuća počela da obaveštava evropske zvaničnike o predlogu. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar.

Planovi za samit u Budimpešti trenutno su na čekanju

Dmitrijev je za Aksios rekao da je osnovna ideja da se uzmu principi o kojima su se Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili na Aljasci u avgustu i da se stvori predlog „za rešavanje sukoba u Ukrajini, ali i za obnavljanje odnosa između SAD i Rusije i za rešavanje bezbednosnih problema Rusije“.

„To je zapravo mnogo širi okvir, koji u osnovi kaže: Kako konačno doneti trajnu bezbednost Evropi, ne samo Ukrajini“, istakao je. Tvrdi da je cilj da se stvori pisani dokument u tom smislu pre sledećeg sastanka između Trampa i Putina. Planovi za samit u Budimpešti između lidera trenutno su na čekanju.

Ruski izaslanik je rekao da američka strana sada objašnjava „prednosti“ svog trenutnog pristupa Ukrajincima i Evropljanima. „Ovo se dešava u kontekstu toga što Rusija definitivno ima dodatne uspehe na bojnom polju“, dodao je, tvrdeći da uticaj Moskve raste.