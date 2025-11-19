Slušaj vest

Kijev se nada da će do kraja godine nastaviti razmenu zatvorenika sa Moskvom, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom posete Turskoj.

"Ulažemo sve napore da obnovimo razmenu zatvorenika, da vratimo kući ukrajinsko vojno osoblje i civile koje drži Rusija, uključujući krimsko-tatarske političke i verske zatvorenike. Naravno, radimo na povratku naše ukrajinske dece. Imamo platforme za ovo...

Nadamo se da ćemo nastaviti razmenu do kraja godine i vratiti značajan broj zatvorenika. Turska nam u tome mnogo pomaže".

Zelenski je takođe izjavio da su on i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarali o diplomatskoj situaciji.

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEF. MIN. PRESS SERVICE

"Mnogi procesi su sada aktivirani. Težimo da osiguramo da su sve aktivnosti usmerene na mir – na dostojanstven mir, sa garantovanom bezbednošću. Rat mora da se završi. Nema alternative miru. Rusija mora da shvati da ne može biti nagrade za rat i ubistva", rekao je Zelenski.

Podsetimo, 15. novembra, Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, objavio je da je doneta odluka o aktiviranju Istanbulskih sporazuma, prema kojima će 1.200 Ukrajinaca biti pušteno iz ruskog zatočeništva.

Rojters je, pozivajući se na izvore, izvestio da je tokom posete Turskoj planiran sastanak Zelenskog sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom.