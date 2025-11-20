Slušaj vest

Argentinski sud naložio je zaplenu nekretnina i imovine u ukupnom iznosu od 480 miliona dolara koja pripada bivšoj predsednici Kristini Kiršner, njenoj porodici i drugim saosuđenicima u slučaju prevare u javnim nabavkama za koji bivša liderka služi kaznu kućnog pritvora.

Savezni sud u Buenos Ajresu odredio je zaplenu više od 100 predmeta imovine, u ukupnom iznosu od 685 milijardi pezosa.

To je nadoknada u slučaju koji se tiče dodele ugovora o javnim radovima tokom predsedničkih mandata Nestora Kiršnera i njegove udovice Kristine (2003-2015).

Ne propustitePlanetaMASIVAN ZID OLUJNIH OBLAKA TUTNJI VELIKOM BRZINOM! Snimljen dolazak zastrašujućeg SUPERĆELIJSKOG sistema u Argentini (FOTO/VIDEO)
gusti oblak
PlanetaPOBRKALA KOMANDE, PA AUTOMOBILOM IZLETELA PRAVO NA POKRETNE STEPENICE Prolaznici pritrčali da joj pomogne, svi GLEDAJU U ŠOKU: "Sad smo tuda prošli!" (VIDEO)
Screenshot 2025-11-15 191345.jpg
PlanetaSERIJA EKSPLOZIJA U BUENOS AJRESU: Izgorelo pet fabrika, povređene najmanje 22 osobe (VIDEO)
Buebso Ajres požar.jpg
PlanetaARGENTINCI POGINULI BOREĆI SE NA STRANI UKRAJINE: Na frontu su bili dva meseca (FOTO)
ukrajinska vojska.jpg
PlanetaUBEDLJIVA POBEDA TRAMPOVOG SAVEZNIKA U ARGENTINI! Ultraliberalni predsednik Havijer Milej ojačao pozicije u parlamentu nakon izbora (FOTO, VIDEO)
Havijer Milej