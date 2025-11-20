Slušaj vest

Argentinski sud naložio je zaplenu nekretnina i imovine u ukupnom iznosu od 480 miliona dolara koja pripada bivšoj predsednici Kristini Kiršner, njenoj porodici i drugim saosuđenicima u slučaju prevare u javnim nabavkama za koji bivša liderka služi kaznu kućnog pritvora.

Savezni sud u Buenos Ajresu odredio je zaplenu više od 100 predmeta imovine, u ukupnom iznosu od 685 milijardi pezosa.