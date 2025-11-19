Slušaj vest

Robot sa veštačkom inteligencijom nastupio je danas pred predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na izložbi koju je organizovala jedna ruska banka, kako bi prikazala tehnološke napretke kompanije.

Nastup robota, koji je emitovan na državnoj televiziji, prikazivao je Putina kako stoji nasuprot humanoidnog robota, koji mu objašnjava svoju funkciju pre nego što izvede ples.

Sam robot je u svojoj prezentaciji napomenuo da "želi da pokaže najnoviji ples" koji je naučio od svojih tvoraca. Da bi to uradio, obratio se virtuelnom asistentu rečima: "Zdravo, pusti moju omiljenu numeru".

Kako je muzika počela, robot je počeo da se kreće, završavajući ples reveransom, klanjajući glavu i mašući rukom. Nakon toga, zahvalio je predsedniku na pažnji.

"Moje ime je Green. Ja sam prvi ruski humanoidni robot sa ugrađenom veštačkom inteligencijom. To znači da nisam samo program na ekranu, već fizičko telo tehnologije", rekao je robot Putinu.

Putin je performans nazvao "veoma lepim" i zahvalio robotu pre nego što je nastavio obilazak.

"Veoma lepo. Hvala vam", rekao je Putin sa osmehom.

Inženjeri su kreirali AI robota zasnovanog na neuronskoj mreži GigaChat. To je humanoidni robot sa otelotvorenom veštačkom inteligencijom i sposobnošću interakcije sa objektima u stvarnom svetu. Sberbanka je saopštila da će softver robota biti stalno unapređivan i da robot ima potencijal da obavlja fizičke zadatke, dok pilot projekat uključuje njegovu integraciju u različite delove poslovanja banke.

Prvi ruski antropomorfni robot sa veštačkom inteligencijom predstavljen je 11. novembra u Moskvi, ali se srušio tokom prezentacije, prema vestima Moskovske gradske novinske agencije.

Robot Aidol, koga je kreirala Nova tehnološka koalicija, 77 odsto je ruske proizvodnje, prema rečima Vladimira Vituhina, direktora kompanije, tokom prezentacije.

Robot je dizajniran da demonstrira hodanje (kretanje na dve noge), interakciju sa predmetima i komunikaciju sa ljudima.