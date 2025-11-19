Slušaj vest

Brat i sestra Ernandez su 22 godine mislili da ih je majka napustila, a onda su prilikom renoviranja kuće došli do stravičnog otkrića!

Naime, Marija Kristina Agilar Garsija je živela u Meksiko Sitiju kada je iznenada jedan dan nestala. Mislili su da se udala za čoveka Hulio Ernesto, koji je bio stariji od nje nekoliko godina, nakon što ih je otac napustio. Deca nakon braka nisu živela s njima, a njen sin, Luis Enrike, 1996. godine — kada mu je bilo samo 14 godina — ju je potražio jer mu je trebao novac za nove cipele, ali je nikada nije pronašao.

Njegov očuh, a Marijin muže, mu je rekao da je otišla na prvo pričešće za rođaka, a nakon toga da je "izašla da obavi neke poslove". Luis se vratio posle tri dana u kuću gde je Marija živela, ali je kuća bila u potpunosti prazna. Sve što je imala je bilo odneto, a tog dana nije video ni očuha.

Naselje San Huan u Sočimilku, južno od Meksiko Sitija, postalo je mesto potrage za Marijom. Uz pomoć prijatelja i komšija, neumorno su tražili svoju majku, a prema pisanju lista "El Universal", takođe su podneli prijavu o nestaloj osobi vlastima tadašnjeg Federalnog okruga.

U to vreme, Marija je imala 40 godina. Deca su ostala da žive u napuštenoj kući, sve do 2018. godine kada im se život promenio iz korena!

Dan koji im je promenio život

Petak, 1. jun 2018. godine, izgledao je kao i svako drugo prolećno popodne, gotovo kao leto, u glavnom gradu. Oko 13 časova, u kući koja je bila napuštena, a kasnije naseljena od strane različitih članova iste porodice, građevinski radnik je udario u zid spavaće sobe. Kuća je bila u fazi renoviranja, a jedna od soba je proširivana.

Jedan od udaraca je prouzrokovao da ljudska lobanja izleti iz zida. Radnik je doviknuo Luisu Enrikeu, užasnut jezivim i tragičnim otkrićem, ne znajući da mu je upravo pronašao majku koju je godinama tražio!

Nakon inicijalnog šoka, polako su počeli da ruše pregradni zid — iza kog su pronašli nestalu Mariju, u istoj garderobi u kojoj ju je Luis poslednji put video kad je imao 14 godina.

Uznemirujući detalji!

Marijine ruke su bile vezane iza leđa selotejpom, a takođe je imala i krpu u ustima. Ali verovatno najjezivije je činjenica da su se na zidu, kako su mediji objavili nakon otkrića, mogli videti otisci stopala puni ogrebotina, zbog čega su posumnjali da je Marija bila živa zazidana.

Otkriće je pokrenulo istragu o krivičnom delu ubistva iz nehata. Godine 2018, kada su otkriveni ljudski ostaci, stručnjaci iz tadašnjeg Kancelarije državnog tužioca Meksiko Sitija, sada Kancelarije tužioca, sproveli su analize kako bi utvrdili kome kosti pripadaju.

Porodica Ernandez Garsija je izjavila da je u pitanju ubistvo i da sumnjaju da je ubica njihov očuh, koji bi, prema pisanju lista "Sin Embargo", danas imao oko 90 godina.