Kirilo Budanov, šef Ukrajinske odbrambene obaveštajne službe (DIU), izjavio je da je cilj Rusije da potpuno zauzme Donjecku oblast do proleća 2026. godine nerealističan.

"Postavili su sebi zadatak da u potpunosti okupiraju Donjecku oblast. Ne otkrivajući državne tajne, žele to da postignu do proleća 2026. To je nerealno. Potpuna okupacija Donjecke oblasti u tom roku je nemoguća čak i u teorijskim proračunima. Drugim rečima, postavljaju sebi zadatak koji je osuđen na neuspeh od samog početka, ali će i dalje pokušavati. Videćemo kako će to ići", rekao je Budanov.

On je naveo da ruske snage na jugu pokušavaju da napreduju sve do grada Zaporožja, a potom koriste artiljeriju i dronove kako bi primorale ukrajinsku vojnu komandu da se povuče sa leve obale i civile da napuste grad.

"Ovo je ista taktika koju su koristili u gradu Pokrovsk. Ali Zaporožje je ipak nešto drugačije. Drugo, bez obzira na to šta mediji sada izveštavaju o tome da je neprijatelj skoro stigao do grada, to nije tačno. Situacija tamo u pogledu naše odbrane je mnogo bolja nego što je, nažalost, na istoku", dodao je Budanov.

Budanov je takođe naglasio da ruske snage pokušavaju da stvore tampon-zonu u oblasti Sumi, ali da su ti pokušaji do sada propali.

Kurir.rs/Agencije

