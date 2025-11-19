Slušaj vest

Turski mediji povlače paralele sa sudbinom nemačke studentkinje Erazmus programa koja je preminula u Istanbulu pre godinu dana, sa tragičnim stradanjem četvoročlane porodice iz Nemačke.

Naime, smrt dvadesetjednogodišnjakinje je prvobitno pripisana trovanju hranom, rekao je advokat njene porodice, Ekim Hakeri, Nemačkoj novinskoj agenciji. Međutim, forenzički izveštaj objavljen ovog avgusta zaključio je da je verovatno otrovana pesticidima koji se koriste za tretiranje stenica.

Javno tužilaštvo je pokrenulo istragu o ovom slučaju. U izveštaju se navodi da se tretman protiv stenica, primenjen na prvom spratu, pretvorio u gas i proširio po zgradi. Studentkinja je živela na drugom spratu.

Prema dnevnim novinama Hurijet, studentkinja je takođe bila iz Hamburga, kao i četvoročlana porodica.

Šta je isto u oba slučaja?

U slučaju porodice iz Hamburga koja je nedavno preminula u Istanbulu, vlasti su prvobitno posumnjale na trovanje hranom. U utorak je objavljen preliminarni izveštaj Turskog instituta za sudsku medicinu.

Podsećamo, dvoje male dece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, a prema prvim izveštajima se navodilo da su se otrovali hranom. Ipak, izveštaj koji je izdat naknadno navodi da je smrt prouzrokovana hemijskom trovanjem u njihovom hotelu.

Nakon što su majka i njeno dvoje male dece preminuli u Istanbulu prošle nedelje,otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbuluu ponedeljak uveče, a poslednje trenutke porodice snimila je kamera u jednom taksi vozilu.

Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.

- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.

