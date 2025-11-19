Slušaj vest

Svet ponovo bruji o mogućem primirju Rusije i Ukrajine, ali Moskva kaže da "o tome nije obaveštena".

Naime, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov rekao je da "još uvek nema novosti po pitanju ukrajinskog rešenja, i da Moskva samo prati izveštaje medija".

"Još uvek nemamo nikakvih noviteta u odnosu na ono što je razmatrano u Enkoridžu, nemamo šta da kažemo. Vidimo i čitamo izveštaje medija i nemamo ništa novo da dodamo", rekao je Peskov.

Izjave Putinovog portparola usledile su nakon medijskih izveštaja da administracija američkog predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini. Navodno se to, prema pisanju Axiosa, radi u konsultacijama sa Rusijom, što izjava Peskova demantuje.

Reuters je popodne izvestio da su Sjedinjene Države signalizirale predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da Kijev mora da prihvati okvir koji su SAD izradile za okončanje rata s Rusijom, a koji predlaže da Ukrajina odustane od dela teritorije i određenog naoružanja.

Izvori Rojters, koji su tražili anonimnost zbog osetljivosti pitanja, rekli su da predlozi uključuju i smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga, između ostalog.

"Vašington želi da Kijev prihvati glavne tačke ovog okvira", naveli su izvori.

Takav plan bi predstavljao veliki udarac za Kijev, dok se suočava s daljim teritorijalnim dobicima Rusije na istoku Ukrajine, a predsednik Zelenski se bavi i skandalom u vezi korupcije, zbog kojeg je u sredu parlament smenio ministre energetike i pravosuđa.

Bela kuća je odbila da komentariše ovu temu, a Stejt department SAD nije odmah imao komentar.

Jedan visoki ukrajinski zvaničnik ranije je rekao da je Kijev primio "signale" o setu američkih predloga za okončanje rata koje je Vašington razmatrao s Rusijom. Ukrajina nije imala ulogu u pripremi tih predloga, naveo je izvor.

Zelenski, koji je u sredu u Turskoj imao razgovore s predsednikom Tajipom Erdoganom, trebalo bi da se u četvrtak sastane sa zvaničnicima američke vojske u Kijevu.