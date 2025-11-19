Sudija ih pustio na slobodu

Sudija ih pustio na slobodu

Slušaj vest

Osam osoba, navodnih pripadnika albanske mafije, koji su uhapšeni u utorak zbog sumnje da su planirali atentat na javnog tužioca u Briselu, danas su pušteni na slobodu!

Posle gotovo četiri i po meseca veoma tajnog istraživanja, osam osoba je juče uhapšeno, a izvršen je pretres na 18 adresa u vezi sa navodnim planom atentata na tužioca Juliena Moinila.

U sredu je, pak, federalno tužilaštvo saopštilo da je istražni sudija na kraju pustio uhapšene na slobodu zbog nedostatka "dovoljno ozbiljnih dokaza".

"Nakon njihovog ispitivanja, istražni sudija je odlučio da ih pusti, smatrajući da u ovoj fazi ne postoji dovoljno ozbiljnih dokaza za izdavanje naloga za hapšenje", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Federalno tužilaštvo je dodalo da je istraga u toku, kao i analiza zaplenjenih predmeta.

"U ovoj fazi istrage nije moguće dati dodatne komentare", naveli su iz tužilaštva.