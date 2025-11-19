Slušaj vest

Ministri spoljnih poslova EU razgovaraće sutra o talasu sabotaža i upada u vazdušni prostor, za koje susedne zemlje Rusije kažu da predstavljaju „veoma opasnu fazu eskalacije“ Kremlja koja ugrožava civile, piše Politiko.

Litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris rekao je da tajna subverzivna kampanja Kremlja pokazuje da „dolazimo do vrućih faza eskalacije“.

Upozorenje nakon sabotaže u Poljskoj

Njegovi komentari dolaze nakon što je Poljska zaključila da je nedeljna eksplozija, koja je oštetila železničku prugu na istoku zemlje, bila čin sabotaže iza Kremlja.

„Ovo je veoma opasna faza eskalacije i moramo je shvatiti veoma ozbiljno jer smo na samo nekoliko minuta od incidenta sa velikim brojem žrtava“, rekao je Budris, koji će svoju zabrinutost izneti kolegama u Savetu za spoljne poslove.

Foto: WOJTEK JARGILO/PAP

„Da je ta operacija, ta sabotaža izvedena u Poljskoj, bila uspešna, razgovarali bismo u potpuno drugačijem okruženju, sa ljudskim žrtvama kao posledicom“, dodao je.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski će upoznati ministre sa detaljima tekuće istrage. Varšava je u utorak objavila da su vojni eksplozivi C-4 korišćeni u neuspelom pokušaju izbacivanja voza iz šina i snimanja nastalog haosa. Sumnja se na dva ukrajinska državljanina koji su radili za Rusiju i pobegli u Belorusiju.

Pretnja se širi Evropom

Uprkos incidentu u Poljskoj, Budris je naglasio da je obim aktivnosti Kremlja mnogo širi.

„Svi misle da je uvek intenzivnije na istočnom frontu - nije. Kada se uračunaju stvarni slučajevi sabotaže drugde u kontinentalnoj Evropi, bilo ih je više nego u baltičkim zemljama i Poljskoj.“

Sumnjivi dronovi su prijavljeni širom EU, od Kopenhagena do Belgije, a stotine incidenata se istražuju kao mogući pokušaji destabilizacije zemalja i zastrašivanja javnosti. Praški tink-tenk Globsek izračunao je da je između januara i jula ove godine u Evropi, uglavnom u Poljskoj i Francuskoj, izvršeno više od 110 sabotaža i pokušaja napada od strane pojedinaca vezanih sa Rusijom.

„Napadnuti smo, vreme je za delovanje“

Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je u sredu:

„Rusija pokušava da uradi dve stvari: s jedne strane da nas testira da vidi koliko daleko može da ide... a s druge strane da poseje strah u našim društvima.“ Ranije ove nedelje, italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto pozvao je evropske zemlje da odgovore na ruske provokacije.

„Napadnuti smo i hibridne bombe nastavljaju da padaju: Vreme je za delovanje“, rekao je on.

Litvanija je takođe podigla uzbunu nakon što su baloni poslati iz Belorusije, ruskog saveznika, više puta prizemljivali avione u vazdušnom prostoru EU. Na sastanku u četvrtak, Litvanija će predstaviti dokument u kojem se navodi da racije, koje se zvanično pripisuju švercerima cigareta, imaju podršku autoritarnog režima u Belorusiji, koji je „potpuno svestan ovih hibridnih napada i nije spreman da ih spreči“.

Ministri će takođe razmotriti novi, dvadeseti paket sankcija protiv Rusije od početka njene invazije na Ukrajinu, kao i dodatne ekonomske i političke kazne kako bi se Belorusija odvratila od korišćenja hibridne taktike.