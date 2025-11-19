Slušaj vest

Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je večeras da su 22 osobe poginule u izraelskim bombardovanjima širom teritorije, dok su izraelske vlasti navele da su sprovele napade na pripadnike palestinskog pokreta Hamas, jer su napali izraelske vojnike i prekršile primirje.

U izraelskim napadima ubijeno je 12 ljudi u gradu Gazi, uključujući par i njihovo troje dece, prema Civilnoj odbrani, organizaciji za prvu pomoć koja deluje pod vlašću Hamasa. Njen portparol Mahmud Basal pojavio se u videu na kojem su prikazana tela troje male dece u platnima.

Basal je takođe objavio 10 smrtnih slučajeva u oblasti Han Junis (južni deo Pojasa Gaze), uključujući dvoje maloletnika čije godine nije precizirao.

Izraelska vojska je ranije danas optužila „nekoliko terorista da su tokom dana otvorili vatru u pravcu područja gde njeni vojnici deluju u Han Junisu“.

Ti napadi (terorista) nisu prouzrokovali žrtve ili povrede, ali predstavljaju „kršenje sporazuma o prekidu vatre“, navodi se u saopštenju izraelske vojske i dodaje da je delovala kao „odgovor i napala terorističke ciljeve Hamasa širom Pojasa Gaze“.

S obzirom na ograničenja nametnuta medijima u Gazi i teškoće pristupa tom području, AFP nije u mogućnosti da nezavisno proveri informacije od različitih strana.

Krhko primirje, već obeleženo sa nekoliko izbijanja nasilja, na snazi je u Pojasu Gaze od 10. oktobra, na osnovu sporazuma kojem su posredovale SAD.

U svojoj prvoj fazi, sporazum je omogućio povratak poslednjih 20 živih talaca iz napada 7. oktobra koji su se nalazili u Gazi, u zamenu za oslobađanje nekoliko stotina palestinskih zatvorenika i povratak 25 tela mrtvih talaca, od 28 koje je Hamas obećao da će predati.

Izrael zahteva njihov povratak, optužujući islamistički pokret da odugovlači proces, koji navodi teškoću u njihovom lociranju na teritoriji razorenoj dvogodišnjim ratom.

Sprovođenje druge faze plana američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu još nije odobreno.

Ta faza posebno obuhvata razoružanje Hamasa, uspostavljanje prelazne vlasti i raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga.

Rat je pokrenut napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, i tada je poginula 1.221 osobe.

U izraelskim napadima je ubijeno više od 69.500 ljudi, prema podacima ministarstva zdravlja teritorije koju kontroliše Hamas, a koje UN smatraju pouzdanim.