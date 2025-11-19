Slušaj vest

Specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof, otkazao je sastanak sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Turskoj pošto je shvatio da on ne želi da razgovara o američkom mirovnom planu, piše Axios.

Izvori navode da je Zelenski došao sa sopstvenim predlogom, usklađenim sa Evropom, i insistirao na razgovorima u širem formatu.

- Sastanak je odložen kada je postalo jasno da Zelenski nije zainteresovan da razgovara o Trampovom planu. Umesto toga, Zelenski je otputovao u Ankaru sa drugim planom koji je izradio zajedno sa evropskim partnerima, a koji Rusija nikada neće prihvatiti - rekao je američki zvaničnik.

Stiv Vitkof Foto: AP Evelyn Hockstein

Tramp je podržao Vitkofovu odluku da otkaže sastanak jer nije video nikakav prostor za napredak.

"Sada ćemo čekati. Lopta je na terenu Zelenskog", rekao je neimenovani američki zvaničnik.

On je dodao da Zelenski može da dođe u Vašington da razgovara o novom američkom planu, ukoliko to želi.

Novinar Kristofer Miler potvrdio je da je dokument predat Kijevu preko Vitkofa i šefa Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirila Dmitrijeva. Prema njegovim rečima, Zelenski je bio nezadovoljan predlogom.