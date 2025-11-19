Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc uvredio je stanovnike brazilskog grada Belema, posle učešća na Svetskoj konferenciji o klimatskim promenama.

Merc je po dolasku u Berlin nagovestio da je bio u poseti gradu iz kojeg su svi jedva čekali da se vrate.

"Dame i gospodo, živimo u jednoj od najlepših zemalja sveta. Prošle nedelje sam pitao neke novinare koji su bili sa mnom u Brazilu: 'Ko od vas bi ovde želeo da ostane?' Niko nije podigao ruku. Svi su bili srećni što smo se, posebno sa mesta na kojem smo bili, u noći između petka i subote, vratili u Nemačku", izjavio je Merc.

Reakcije iz Brazila nisu izostale - gradonačelnik je prokomentarisao ovu izjavu kao "arogantnu i pristrasnu", dok je predsednik Brazila Lula da Silva savetovao kolegu da prvo bolje upozna grad u državi Para, ističući da Berlin nema ni desetinu kvaliteta života koji nudi Belem.

Međutim, najoštiji odogovor stigao je od Eduarda Paesa, gradonačelnika Rio de Žaneira.

Paes je stao u odbranu gradonačelnika Belema i guvernera savezne države Para.

"Pošto su moji prijatelji Igor Normando i Elder Barbaljo vrlo kulturni, reći ću ono što su mislili: Hitlerov sluga, skitnica, nacista!", napisao je Paes na društvenoj mreži X.

U narednoj objavi pokušao je ublaži svoje izlaganje, ali se nije izvinio Mercu.