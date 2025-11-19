PROBUDILA JE MUČNINA I POVRAĆANJE, PA UBRZO UMRLA! Ovo je studentkinja (21) koja je umrla pod ISTIM okolnostima kao i porodica iz Nemačke: Svi detalji! (FOTO)
Fatalna tragedija u kojoj je učestvovala porodica iz Hamburga na odmoru u Turskoj podsetila je na skorašnju tragičnu smrt studentkinje, takođe iz Hamburga, koja je umrla u Istanbulu pod istim okolnostima.
Naime, kako prenose tamošnji mediji, Marlen P. (23), takođe iz Hamburga, bila je na studentskoj razmeni u Istanbulu pre godinu dana kada je umrla pod nerazjašnjenim okolnostima. Isprva se sumnjalo na trovanje hranom — kao i kod četvoročlane porodice koja je umrla pre nekoliko dana — ali je u avgustu ove godine forenzički izveštaj otkrio da je verovatno ubijena pesticidima.
Marlenino zdravlje se stalno pogoršavalo
Marlen P. je tokom svoje Erazmus godine živela na drugom spratu stambene zgrade u Istanbulu. U izveštaju se navodi da se tretman protiv stenica, primenjen na prvom spratu, pretvorio u gas i proširio po zgradi.
Prema Hamburger Morgenpostu, probudila se u noći 2. novembra 2024. godine zbog mučnine i povraćanja. Njene cimerke, kao i ona, odlučile su da posete lekara.
Ali Marlen P. je očigledno odbila. Kada su se njene cimerke vratile kući, bilo joj je još gore, usled čega su pozvali hitnu pomoć.
Ubrzo nakon toga, studentkinja je preminula u bolnici.
Sličnosti sa smrću porodice iz Hamburga
Prema rečima kompanije za suzbijanje štetočina koja je pozvana u hotel nakon smrti porodice Hamburg, hemikalije su pravilno poprskane u jednoj od drugih soba. Ovo je izvestila "Iglas Haber Ajansi", jedna od najvećih turskih novinskih agencija.
- Čak sam zalepio vrata sobe pre nego što sam napustio hotel nakon prskanja. Nikada nisam imao problema sa prethodnim operacijama prskanja - rekao je jedan zaposleni.
Kao odgovor, vlasti u Istanbulu su naložile 24-časovni nadzor preduzeća. Sve kompanije su dužne da prave audio i video snimke danju i noću i da ih čuvaju 30 dana, objavila je kancelarija guvernera pokrajine Istanbul nakon sastanka o "bezbednosti hrane". Iz saopštenja nije bilo sasvim jasno da li se pravilo odnosi samo na preduzeća koja rukuju hranom.
Pored toga, ulični prodavci će biti pod pojačanim nadzorom, a kompanije u oblasti suzbijanja štetočina biće inspektirane.
Podsećamo, dvoje male dece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, a prema prvim izveštajima se navodilo da su se otrovali hranom. Ipak, izveštaj koji je izdat naknadno navodi da je smrt prouzrokovana hemijskom trovanjem u njihovom hotelu.
Nakon što su majka i njeno dvoje male dece preminuli u Istanbulu prošle nedelje,otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbuluu ponedeljak uveče, a poslednje trenutke porodicesnimila je kamera u jednom taksi vozilu.
Kurir.rs/Bild