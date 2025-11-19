Slušaj vest

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog rekao je saradnicima da planira da napusti administraciju u januaru, prenosi Rojters pozivajući se na obaveštene izvore.

Jedna osoba upoznata sa Kelogovim planovima rekla je da je zaključio da previše zvaničnika administracije radi na Ukrajini i da unutar administracije nedostaje priznanja da Rusija, a ne Ukrajina, sporo vodi mirovne pregovore.

Izvor upoznat sa Kelogovom odlukom rekao je da nikada nije nameravao da dugo ostane u administraciji.

Naznačio je da Kelog smatra da bi januar bio prirodna polazna tačka, s obzirom na postojeće zakonodavstvo, prema kojem je specijalni izaslanik predsednika je privremena pozicija koju u teoriji mora da potvrdi Senat da bi ostali na svojim pozicijama duže od 360 dana.

Foto: Printskrin X

Među Kelogovim uspesima bilo je olakšavanje oslobađanja desetina talaca koje je držao beloruski lider Aleksandar Lukašenko u zamenu za ograničeno ublažavanje sankcija.

Ranije ovog meseca, Kelogov zamenik, Džon Koul, napustio je svoju kancelariju da bi postao specijalni izaslanik SAD za Belorusiju.

Za sada nije poznato ko će i da li će iko zameniti Keloga, navodi Rojters.

Sjedinjene Američke Države još nisu imenovale ambasadora za Ukrajinu koga je potvrdio Senat. Karijerna diplomatkinja Džuli Fišer imenovana je u maju za otpravnika poslova u misiji SAD u Kijevu.