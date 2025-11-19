Slušaj vest

Ilon Mask je gostovao na raskošnoj večeri u Beloj kući u čast saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ali jedan šokantan trenutak privukao je pažnju medija, piše Dejli mejl..

Mask je, prema čitanju sa usana, kako navodi Daily Mail, navodno pitao jednog od gostiju da li misli da je prestolonaslednik Saudijske Arabije terorista.

On je navodno pitanje uputio Albertu Borlu, izvršnom direktoru "Fajzera".

"Koje je vaše mišljenje, da li je on terorista?", navodno je pitao Mask.

Borlu je, prema analizama Nikole Hikling za Daily Mail, izgledao šokirano pitanjem.

Prestolonaslednik Salman je posetio Belu kuću prvi put nakon sedam godina, nakon ubistva novinara Washington Post-a, Džamala Kašogija, 2018. godine.

Tramp i njegova supruga Melanija priredili su mu spektakularnu večeru, pri čemu je Melanija odala suptilan omaž Saudijskoj Arabiji u zelenoj haljini Elie Saab vrednoj 3.350 dolara.

Među gostima su bili i Kristijano Ronaldo, Donald Tramp mlađi, državni sekretar Marko Rubio, predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson...

Među prisutnim biznismenima bili su Jens Huan iz Nvidije, Tim Kuk iz Apple-a, Čarls Švab, Meri Bara iz General Motors-a i Aleks Karp iz Palantira.

Odnosi Amerike sa Saudijskom Arabijom narušeni su nakon ubistva Kašogija, oštrog kritičara tamošnjeg režima.

Tramp je u utorak odgovarao na pitanja o povezanosti prestolonaslednika sa ubistvom novinara, nakon što mu je priredio svečani doček, uključujući prelet borbenih aviona - ceremonijal obično rezervisan za najbliže saveznike. U jednom trenutku je žestoko napao novinarku jer se usutila da pomene Kašogija Salmanu.