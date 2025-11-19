Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp uradio je nešto što danas retko radi - priznao je da mu je rejting odobravanja opao u anketama.

Pritisnut rastućim nezadovoljstvom javnosti zbog visokih troškova života i afere Epštajn, Tramp je govorio rejtingo teškoćama koje ima sa svojom političkom bazom u inače živom govoru poslovnim liderima i zvaničnicima iz Saudijske Arabije.

Njegova podrška je pala na 38 odsto, što je najniži nivo od povratka na vlast u januaru, prema anketi Rojtersa/Ipsosa objavljenoj ove nedelje.

„Moji rejtingi u anketama je upravo opao, ali je značajno porastao kod pametnih ljudi“, rekao je Tramp.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Neslaganje sa saveznicima oko imigracione politike

Prema njegovim rečima, njegov ugled je opao kod konzervativnih saveznika koji se ne slažu sa njegovim stavom da su kvalifikovani strani radnici potrebni za razvoj ključnih industrija u zemlji.

„Uvek prihvatam malo kritike od svog naroda, ljudi koji me vole i ljudi koje ja volim. Ponekad su potpuno u pravu“, rekao je Tramp.

Neki konzervativci krive imigraciju za oduzimanje radnih mesta Amerikancima, smanjenje njihovih plata i uskraćivanje im mogućnosti da se takmiče u brzorastućim industrijama. Tramp, koji je i sam tvrdokorni po pitanju imigracije, kaže da strani radnici pomažu u obučavanju američkih radnika za poslove u tim industrijama.

„Oni su neverovatni patrioti, ali ne razumeju da naš narod treba da bude podučavan“, rekao je Tramp, govoreći o svojim saveznicima.