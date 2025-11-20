Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je danas da je slanje još skoro stotinu milijardi evra evropskih poreskih obveznika Ukrajini "ludost".

- Dok god Mađarska ima patriotsku vladu, nećemo dozvoliti da novac građana Mađarske bude upućen ratnoj mafiji u Ukrajini da se troši na zlatne toalete - poručio je Sijarto na konferenciji za novinare uoči diskusije na predizbornom skupu vladajuće stranke Fides u Sekešfehervaru, u centralnoj Mađarskoj.

"Korumpirana vlada"

Sijarto je podsetio da su nedavni izveštaji jasno pokazali da je ukrajinska vlada "izuzetno korumpirana".

- Ispostavilo se da je značajan deo evropskog novca ukrala ratna mafija u Ukrajini - rekao je on.

Sijarto je oštro kritikovao EU što nije zatražila račun za trošenje sredstava koja su dodeljena Ukrajini iz evropskih fondova, prenosi MTI.

Peter Sijarto Foto: Printscreen/RTS

Sijarto protiv predloga Fon der Lajenove

- Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen napisala je pismo liderima zemalja članica "objavljujući kao svršen čin da šalju još skoro 100 milijardi evra Kijevu. Sve što ona želi da zna jeste da li bi evropske zemlje to platile direktno iz svojih budžeta ili bi se zadužile uzimanjem kredita da bi to pokrile - istakao je on.

Kako je naveo, Brisel želi da da sav novac Ukrajini, ali da je za to potrebna saglasnost svih članica EU.

- Oni znaju da to neće uspeti dok god mi budemo na vlasti - poručio je Sijarto.

Ursula Fon der Lajen Foto: Marko Karović

Prema njegovim rečima, takvi planovi mogu biti ostvareni samo ako mađarska vlada bude saglasna sa njima.

- Jedna od najvažnijih stvari na stolu na izborima sledeće godine je upravo ovo - zaključio je Sijarto.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podneli su prošle nedelje ostavke nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi ukrajinskog Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) o proneverama u državnoj kompaniji "Energoatom".