Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD objaviće dosijee iz svoje istrage o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu u roku od 30 dana, rekla je državna tužiteljka SAD Pam Bondi, pošto je Kongres glasao da primora administraciju predsednika SAD Donalda Trampa da ih objavi.

ondi je potvrdila da će Ministarstvo pravde objaviti svoj materijal vezan za Epstajna u roku od 30 dana, kako je propisano zakonom koji je usvojen u Predstavničkom domu i Senatu, prenosi Rojters.

- Nastavićemo da se pridržavamo zakona i podstičemo maksimalnu transparentnost - rekla je ona na konferenciji za medije.

Rojters dodaje da to objavljivanje možda neće biti sveobuhvatno, jer zakon koji je usvojio Kongres dozvoljava Ministarstvu pravde da zadrži lične podatke o Epstajnovim žrtvama i materijal koji bi ugrozio aktivnu istragu.

Foto: Shutterstock, Butterworth / Splash / Profimedia

Očekuje se da bi dosijei mogli da pruže dodatne informacije o aktivnostima Džefrija Epstajna, koji se družio sa Trampom i drugim poznatim ličnostima pre nego što je 2008. godine osuđen za nagovaranje maloletnice na prostituciju.

Tramp je juče američkim medijima rekao da nema nikakve veze sa Epstajnom.

- Što se tiče Epstinovih dosijea, nemam nikakve veze s njim. Izbacio sam ga iz svog kluba pre mnogo vremena jer sam mislio da je bolesni perverznjak. Pretpostavljam da sam bio u pravu - rekao je Tramp.

Epstajn, koji je u zatvoru 2019. počinio samoubistvo čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, bio je optužen za vođenje "ogromne mreže" maloletnih devojaka.