

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa SAD odobrava objavljivanje dosijea koji se odnose na Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog pedofila i milionera koji se družio sa mnogim uticajnim i poznatim ličnostima.

- UPRAVO SAM POTPISAO ZAKON O OBJAVLJIVANJU EPSTAJNOVIH DOSIJEA! - napisao je Tramp u karakerističnoj objavi velikim slovima na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Skaj njuz prenosi da je toj objavi prethodila nakon dugačak uvod usmeren na diskreditaciju Demokratske partije.

- Demokrate su iskoristile pitanje "Epstajna", koje ih pogađa mnogo više nego Republikansku partiju, kako bi pokušale da odvrate pažnju od naših NEVEROVATNIH pobeda - poručio je šef Bele kuće.

Britanska televizija navodi da Trampova objava dolazi nakon što je Senat okončao formalnu proceduru i poslao predloženi zakon predsedniku SAD na potpisivanje, nakon što je u utorak dokument ubedljivom većinom glasova usvojen u Predstavničkom domu Kongresa.

Tramp je početkom nedelje naglo promenio raniji stav i od republikanaca zatražio objavljivanje Epstajnovih dosijea, nakon što je 100 njegovih kongresmena odbilo poslušnost.

Ministarstvo pravosuđa sada ima 30 dana da objavi dokumenta koja poseduje o Epstajnu.