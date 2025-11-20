OBJAVA AMERIČKOG PREDSEDNIKA KOJA SE DUGO ČEKALA! Tramp potpisao zakon koji su usvojili kongresmeni i senatori, objaviće EPSTAJNOVE DOSIJEE (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa SAD odobrava objavljivanje dosijea koji se odnose na Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog pedofila i milionera koji se družio sa mnogim uticajnim i poznatim ličnostima.
- UPRAVO SAM POTPISAO ZAKON O OBJAVLJIVANJU EPSTAJNOVIH DOSIJEA! - napisao je Tramp u karakerističnoj objavi velikim slovima na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
Skaj njuz prenosi da je toj objavi prethodila nakon dugačak uvod usmeren na diskreditaciju Demokratske partije.
- Demokrate su iskoristile pitanje "Epstajna", koje ih pogađa mnogo više nego Republikansku partiju, kako bi pokušale da odvrate pažnju od naših NEVEROVATNIH pobeda - poručio je šef Bele kuće.
Britanska televizija navodi da Trampova objava dolazi nakon što je Senat okončao formalnu proceduru i poslao predloženi zakon predsedniku SAD na potpisivanje, nakon što je u utorak dokument ubedljivom većinom glasova usvojen u Predstavničkom domu Kongresa.
Tramp je početkom nedelje naglo promenio raniji stav i od republikanaca zatražio objavljivanje Epstajnovih dosijea, nakon što je 100 njegovih kongresmena odbilo poslušnost.
Ministarstvo pravosuđa sada ima 30 dana da objavi dokumenta koja poseduje o Epstajnu.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)