Slušaj vest

(KMG) - Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji i njegov kolega Kirgistana Žinbek Kulubajev juče održali su svoj prvi strateški dijalog u Biškeku, Kirgistanu.

Vang je rekao da je uspostavljanje mehanizma strateškog dijaloga konkretan korak u sprovođenju konsenzusa koji su postigli šefovi dve države, i da će promovisati dalje jačanje strateškog uzajamnog poverenja, strateške koordinacije i razvoja strateške saradnje.

„Kina je spremna da produbi kontakte i saradnje sa Kirgistanom na međunarodna pitanja i u potpunosti podržava Kirgistan za rotirajućeg predsednika Šangajske organizacije za saradnju“, dodao je Vang.

Kulubajev je rekao da se Kirgistan pridržava principa „Jedne Kine“ i da je spreman da sarađuje sa Kinom na promociji saradnje na osnovu inicijative „Pojasa i puta“, produbljivanje saradnje u trgovini i investicijama, poljoprivredi i rudarstvu, ubrzavanje izgradnje železnice Kina-Kirgistan-Uzbekistan, kao i jačanje ljudske i kulturne razmene.

Kirgistan je spreman za blisku saradnju sa Kinom kako bi aktivno realizovao četiri Globalne inicijative koje je predložila kineska strana, ojačao koordinaciju u okviru UN-a i doprineo daljem razvoju kinesko-centralnoazijskog mehanizma.